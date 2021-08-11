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Как не потерять субсидию при покупке квартиры

Как не потерять субсидию при покупке квартиры

«Противопоказанием» к назначению субсидии теперь не будет покупка квартиры, если она произведена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем. В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и больше. Речь идет об одной покупке в течение года

Такие изменения утвердил Кабинет Министров Украины, передает сайт Сегодня.

Кроме того, на субсидию не могут претендовать те, в чьей собственности находится более одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.

Нормы жилья для получения субсидий

Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м и 13,65 — на каждого следующего человека. То есть на семью из трех человек — около 75 кв. м.

Но в предоставлении субсидии точно откажут, если:

  • площадь квартиры превышает 130 кв. м,
  • площадь дома — более 230 кв. м.

При назначении субсидии не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или общей собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству.

Справка Finance.ua:

  • в августе Кабинет Министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина;
  • Министерство финансов Украины опубликовало информацию о бюджетных расходах на социальную защиту за 2020 год, согласно которой 4,6 млн украинцев, или каждый десятый гражданин, не имеет возможности самостоятельно оплатить коммунальные услуги без субсидии.

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По материалам Сегодня
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