Как не потерять субсидию при покупке квартиры

«Противопоказанием» к назначению субсидии теперь не будет покупка квартиры, если она произведена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем. В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и больше. Речь идет об одной покупке в течение года
Такие изменения утвердил Кабинет Министров Украины, передает сайт Сегодня.
Кроме того, на субсидию не могут претендовать те, в чьей собственности находится более одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.
Нормы жилья для получения субсидий
Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м и 13,65 — на каждого следующего человека. То есть на семью из трех человек — около 75 кв. м.
Но в предоставлении субсидии точно откажут, если:
При назначении субсидии не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или общей собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству.
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