День финансов: тарифы на воду для столичного частного сектора, умные камеры для борьбы с пробками, компромисс для сотрудничества с МВФ

Пятница, 9 июля. То самое время, когда «нелегал» может стоить 600 тыс. евро, а к «клубу» Маска, Безоса и Ко присоединяется 9-й счастливчик судьбы.

Компромисс с МВФ. Украина на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигла компромисса по ряду вопросов, говорят в Минфине. А главное, стороны договорились о пересмотре программы сотрудничества в ближайшее время. «Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ», — уверяет министр финансов Сергей Марченко.

ИТС на борьбу с пробками. На улицах Киева внедряют интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая поможет предотвращать формирование пробок на дорогах. С помощью системы видеонаблюдения хотят уравновешивать транспортные потоки на улицах города и регулировать нагрузку на тех или иных транспортных узлах.

«Холодный душ» для частного сектора столицы. В Киеве обнародовали новые тарифы на холодную воду. Цена выросла для частного сектора. Отныне люди, которые живут в собственных домах, будут платить 25 гривен 38 копеек за кубометр. Цена включает поставку и отвод холодной воды. Таблица с тарифами от Киевводоканала.

Отметим, ранее в КГГА предупреждали, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40% уже этой осенью.

К Безосу и Маску. Девятый в мире. Стив Балмер, бывший генеральный директор корпорации Microsoft, накопил собственный капитал на сумму более 100 миллиардов долларов, что делает его девятым человеком в мире, достигшим этой отметки. Среди самых богатых людей мира находятся Джеф Безос, Илон Маск, Бернар Арно, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Сергей Брин и Уоррен Баффет. Почти все указанные миллиардеры являются американцами и связаны они с крупнейшими технологическими компаниями мира.

Элитный «нелегал» за 600 тыс. евро. Таможенниками совместно с Нацполицией разоблачено незаконное пребывание на территории Украины Lamborghini Aventador, который еще называют эталоном качества среди суперспорткаров. Владелец машины, вместо того чтобы ввезти дорогое авто законно и с достоинством оплатить при этом все предусмотренные таможенные платежи, или же вовремя вывезти его за пределы таможенной территории Украины, из Lamborghini сделал настоящего нелегала.

Крипторынок. Лучше, чем Facebook, но до Apple далеко. Криптовалютный рынок в целом сохраняет свои позиции в сравнении с крупнейшими публичными компаниями. Bitcoin с сокращением капитализации на 4% к концу месяца остался почти на одном уровне с Tesla. При этом доля криптовалютного рынка в сравнении с фондовым индексом S&P 500 сократилась за месяц на 4% в июне против 4,4% в мае. Инфографика с деталями.

Ставки по ипотеке: кому вниз? Украинские банки в мае 2021 года выдали 843 ипотечных кредитов на общую сумму 666,9 млн грн. В целом за первые пять месяцев года банки выдали 3651 ипотечный кредит на общую сумму более 2,8 млрд грн. При этом в Нацбанке уверяют, что банки продолжают снижать ставки по ипотечным кредитам.

✋ Не платите ребенку за хорошие оценки!

Хотите узнать почему? Тогда рекомендуем прочесть наш материал о том, как правильно давать деньги детям на карманные расходы. Простые и понятные советы, которые помогут вашему ребенку осознать ценность денег. Все по ссылке ниже: