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В Киеве обнародовали новые тарифы на воду

В Киеве обнародовали новые тарифы на воду

В Киеве обнародовали новые тарифы на холодную воду. Цена выросла для частного сектора.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Киевводоканал.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Отныне люди, которые живут в собственных домах, будут платить 25 гривен и 38 копеек за кубометр. Цена включает поставку и отвод холодной воды.

Подавляющее большинство других абонентов также будут платить по такому тарифу.


Таблица: «Киевводоканал»

Напомним, что киевляне с июля 2021 года будут получать счета с авансовым платежом за отопление. Граждане по желанию смогут оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.

Справка Finance.ua:

  • В КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30−40% уже этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.
  • Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.
  • Министерство энергетики рассчитывает запустить новую модель специальных обязанностей (ПСО) на рынке электрической энергии для населения с 1 августа.
По материалам Телеканал 24
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