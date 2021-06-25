В Киеве обнародовали новые тарифы на воду

В Киеве обнародовали новые тарифы на холодную воду. Цена выросла для частного сектора.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Киевводоканал.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Отныне люди, которые живут в собственных домах, будут платить 25 гривен и 38 копеек за кубометр. Цена включает поставку и отвод холодной воды.

Подавляющее большинство других абонентов также будут платить по такому тарифу.



Таблица: «Киевводоканал»

Напомним, что киевляне с июля 2021 года будут получать счета с авансовым платежом за отопление. Граждане по желанию смогут оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.

Справка Finance.ua:

В КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30−40% уже этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.