В Киеве обнародовали новые тарифы на воду

В Киеве обнародовали новые тарифы на холодную воду. Цена выросла для частного сектора.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Киевводоканал.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Отныне люди, которые живут в собственных домах, будут платить 25 гривен и 38 копеек за кубометр. Цена включает поставку и отвод холодной воды.
Подавляющее большинство других абонентов также будут платить по такому тарифу.
Таблица: «Киевводоканал»
Напомним, что киевляне с июля 2021 года будут получать счета с авансовым платежом за отопление. Граждане по желанию смогут оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.
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