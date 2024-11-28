Кипр лишил «золотых паспортов» 77 человек, в том числе российских и украинских бизнесменов — Finance.ua
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Кипр лишил «золотых паспортов» 77 человек, в том числе российских и украинских бизнесменов

Личные финансы
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В списке людей, лишенных гражданства Кипр, оказались и украинские бизнесмены. По информации издания Politis, в списках есть Олег Бахматюк и олигарх Константин Григоришин, имеющий интересы в Украине, пишет УНН.
В общей сложности Кипр лишил «золотых паспортов» 77 человек, в том числе российских и украинских бизнесменов и их близких.
Издание отмечает, что перечень лиц, по которым уже принято решение Кабинета Министров Кипра, был составлен около месяца назад.
В списке указаны посредники, включая юридические и аудиторские фирмы, через которые выдавали документы.
Есть там и украинский бизнесмен Игорь Коломойский, о лишении гражданства которого стало известно раньше. Также бизнесмен Вадим Шульман, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, есть среди них и владелец группы Energy Standard Константин Григоришин.
Также гражданство потеряли члены семей бизнесменов, подававших документы вместе с ними. У Коломойского, Григоришина и Шульмана — по одному человеку, а у Бахматюка — пятеро.
По данным Politis, в отношении некоторых бывших владельцев «золотых паспортов» Кипра уже возбуждены уголовные дела, и их расследует полиция.
По материалам:
УНН
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