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Украина и МВФ достигли компромисса: соглашение ожидают в ближайшее время

Украина и МВФ достигли компромисса: соглашение ожидают в ближайшее время

Украина на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигла компромисса по ряду вопросов. Стороны договорились о совместной работе с целью достижения соглашения о пересмотре программы сотрудничества в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сообщается, что во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ. Переговоры позволили согласовать позиции сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросам независимости НАБУ.

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«Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ», — отметил Марченко.

Но эксперты МВФ отметили, что решения Конституционного Суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинских властей.

«Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения staff level agreement в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) 8 июля согласился с предложением директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR (специальных прав заимствования) в размере, эквивалентном $ 650 млрд.
  • Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда по действующей программе сотрудничества.
По материалам РБК-Украина
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