Украина и МВФ достигли компромисса: соглашение ожидают в ближайшее время

Украина на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигла компромисса по ряду вопросов. Стороны договорились о совместной работе с целью достижения соглашения о пересмотре программы сотрудничества в ближайшее время.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Сообщается, что во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ. Переговоры позволили согласовать позиции сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросам независимости НАБУ.
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«Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ», — отметил Марченко.
Но эксперты МВФ отметили, что решения Конституционного Суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинских властей.
«Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения staff level agreement в ближайшее время», — говорится в сообщении.
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