0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Банки продолжают снижать ставки по ипотечным кредитам

Банки продолжают снижать ставки по ипотечным кредитам

Украинские банки в мае 2021 года выдали 843 ипотечных кредита на общую сумму 666,9 млн грн. В целом за первые пять месяцев года банки выдали 3651 ипотечный кредит на общую сумму более 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то новое ипотечное кредитование выросло почти в 2,5 раза по количеству договоров и более чем утроилось в денежном измерении», — сказано в сообщении.

Как отмечается, кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются драйвером рынка:

  • их доля в мае составила 89% от количества и 87% от объема всех выданных ипотечных кредитов.

*Средний размер кредита на покупку жилья в мае сохранился на уровне 791 тыс. грн. В то же время средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце снизился до 878 тыс. грн против 925 тыс. грн в апреле, вторичной — наоборот вырос до 780 тыс. грн с 771 тыс. грн.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

В мае средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита снизилась в обоих сегментах:

  • на первичном рынке — до 15,7% с 17,4% в апреле,
  • на вторичном — до 13,4% с 13,5%.

Читайте также: Доступная ипотека под 7%: требования к возрасту недвижимости ослабят

«Заметное снижение стоимости кредитов на первичном рынке в мае произошло из-за уменьшения доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку», — объясняет регулятор.


Инфографика: НБУ

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.