Банки продолжают снижать ставки по ипотечным кредитам

Украинские банки в мае 2021 года выдали 843 ипотечных кредита на общую сумму 666,9 млн грн. В целом за первые пять месяцев года банки выдали 3651 ипотечный кредит на общую сумму более 2,8 млрд грн.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то новое ипотечное кредитование выросло почти в 2,5 раза по количеству договоров и более чем утроилось в денежном измерении», — сказано в сообщении.
Как отмечается, кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются драйвером рынка:
*Средний размер кредита на покупку жилья в мае сохранился на уровне 791 тыс. грн. В то же время средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце снизился до 878 тыс. грн против 925 тыс. грн в апреле, вторичной — наоборот вырос до 780 тыс. грн с 771 тыс. грн.
В мае средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита снизилась в обоих сегментах:
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«Заметное снижение стоимости кредитов на первичном рынке в мае произошло из-за уменьшения доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку», — объясняет регулятор.
Инфографика: НБУ
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