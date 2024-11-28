Apple может представить складной iPhone в 2026 году — Finance.ua

Apple может представить складной iPhone в 2026 году Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

По данным Yeux1122, компания Apple недавно начала «официальный процесс разработки с производителями дисплеев». По словам инсайдера, источником этой информации является неназванный человек в цепочке поставок.

Что еще известно

Jukanlosreve, еще один известный информатор по утечкам, сообщил новость англоязычной аудитории постом на X. Итак, что это значит для iPhone? Для разработки новых технологий нужно время, но сообщение Yeux1122 (если оно соответствует действительности) указывает на то, что Apple, вероятнее всего, достигла соглашения с производителями, чтобы начать производство складных дисплеев, которые понадобятся для выпуска нового iPhone.

Предположим, что новость достоверна и сроки верны. Маловероятно, что Apple будет иметь складные версии iPhone, готовые выйти в срок до 2025, так что получается, вероятнее всего, складной iPhone будет выпущен до 2026 года. Относительно того, какую именно форму может приобрести этот телефон, некоторые окрестили его iPhone Flip, но есть вероятность, что он будет больше похож на Samsung Galaxy Z Fold. Фанаты давно мечтали о складном iPhone. В 2022 году они создали свою собственную теоретическую версию устройства, которая выглядела потрясающе.

По словам Yeux1122, такое развитие событий может означать ускорение сроков для Samsung. Если Apple выпустит или начнет намекать на складывающийся iPhone, Samsung может запустить новую линейку FE и другие устройства раньше, чем ожидалось.

itechua По материалам:

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