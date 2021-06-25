Киевские таможенники задержали элитного «нелегала» - Lamborghini Aventador за 600 тысяч евро

Киевскими таможенниками совместно с Нацполицией Украины разоблачено незаконное пребывание на таможенной территории Украины автомобиля Lamborghini Aventador, которого еще называют эталоном качества среди суперспорткаров.
Во время проверки электронной таможенной базы данных Киевской таможней установлено, что данное транспортное средство ввезено на территорию Украины через одну из таможен на украинско-польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза сроком до одного года еще в феврале 2020 года.
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Согласно имеющейся информации, автомобиль по окончанию срока вывезен за пределы Украины не был, и с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец в таможню не обращался.
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Таким образом, элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин, который его ввез на территорию Украины, нарушил украинское таможенное законодательство.
Вместо того чтобы ввезти дорогое авто законно и с достоинством оплатить при этом все предусмотренные таможенные платежи, или же вовремя вывезти его за пределы таможенной территории Украины, из Lamborghini сделали настоящего нелегала.
По выявленному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 6 ст 481 Таможенного кодекса Украины, автомобиль временно изъят а материалы дела таможня направила в суд.
На днях по этому делу судом вынесено решение, в соответствии с которым на гражданина Израиля наложен штраф в размере 170 тыс. грн.
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