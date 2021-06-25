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С пробками на столичных дорогах будут бороться с помощью умных камер

С пробками на столичных дорогах будут бороться с помощью умных камер

На улицах Киева внедряют интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая поможет предотвращать формирование пробок на дорогах. С помощью системы видеонаблюдения можно будет уравновешивать транспортные потоки на улицах города и регулировать нагрузку на тех или иных транспортных узлах.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

«ИТС поможет организовать дорожное движение таким образом, чтобы каждый киевлянин знал с точностью до секунды время прибытия автобуса, маршрутного такси, трамвая, троллейбуса», — отметили в департаменте.

Специалисты ведомства вместе с КП “Информатика” и столичной патрульной полицией провели анализ и определили ключевые транспортные узлы, которые перегружены трафиком. Именно в таких местах система в автоматическом режиме будет регулировать дорожное движение.

На первом этапе внедрения интеллектуальной транспортной системы камеры установят на наиболее загруженных транспортных узлах:

  • перекресток бульвара Леси Украинки, улицы Бассейная, улиц Мечникова и Льва Толстого;
  • Площадь Победы;
  • Европейская площадь.

На первом указанном выше перекрестке, где пробки возникают почти всегда, интеллектуальные камеры уже работают в тестовом режиме. В целом в департаменте вычислили всего 65 ключевых магистралей и выездов из города, которые получат эту систему видеонаблюдения.

«После подсчета трафика и определения перегрузки часов город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и ограничение на въезд грузового транспорта», — отмечается в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Создание интеллектуальной транспортной системы было анонсировано в мае 2021 года. Проект, как отметил заместитель председателя КГГА Константин Усов, продлится около 2-3 лет.
  • По подсчетам транспортных экспертов, имеющаяся улично-дорожная сеть Киева, при условии качественного управления трафиком, имеет дополнительный резерв для повышения пропускной способности на 30%.

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По материалам Вечірній Київ
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