Норвегия и Германия выделяют €2 млн на гранты в поддержку энергоустойчивости — Finance.ua

Норвегия и Германия выделяют €2 млн на гранты в поддержку энергоустойчивости Сегодня 18:26

В декабре стартует грантовая программа «Поддержка энергоустойчивости микро и малых предприятий Украины», финансируемая Правительством Норвегии через Норвежское агентство по развитию сотрудничества (NORAD) и Правительство Германии.

Программой предусмотрено предоставление предпринимателям 2 млн евро на приобретение энергоэффективного производственного оборудования, оборудования автономных источников энергии и ее хранения, а также частично (10%) — на установку и обслуживание такого оборудования.

Реализацию программы обеспечивают немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Фонд развития предпринимательства.

«Программа поддержки энергоустойчивости украинских предприятий на 2 млн евро грантов является продолжением системной работы Правительства по поддержке малого бизнеса и привлечению для этой цели международного финансирования. Это имеет важное значение для экономики и финансовой стабильности нашей страны в условиях войны, когда россия ежедневно пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. В сотрудничестве с Правительством Германии мы успешно реализовали ряд проектов по поддержке бизнеса, а к новой программе присоединилось Норвежское агентство по развитию сотрудничества, чему мы очень рады. Банки-партнеры, из которых три государственных, имеют огромный опыт работы именно с малым бизнесом. Все эти факторы вместе с введением прозрачной IT-системы отбора кандидатов на получение грантов и возможностью выгодного сочетания с программой „5−7-9%“ призваны обеспечить успех программы», — отмечает заместитель Министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Грантовая поддержка по Программе будет предоставляться через четыре уполномоченных банка: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк и Банк Львов

Реализация Программы для предприятий будет проходить по двум компонентам:

І. Гранты для микропредприятий до 10 000 евро без обязательного совмещения с банковскими кредитами . В то же время привлечение кредитов для финансирования инвестиционных проектов вполне возможно;

II. Гранты для малого предпринимательства до 20 000 евро, предоставляемые в сочетании с банковскими кредитами. При успешной реализации инвестиционного проекта малое предприятие получает возмещение в размере до 40% текущей задолженности по кредиту, полученному на их финансирование.

«Для получения гранта по программе поддержки энергоустойчивости представители микро и малого бизнеса должны заполнить заявку на Портале Фонда развития предпринимательства „Навигатор финансовой поддержки“, в которой указать информацию о показателях деятельности предприятия и уровне потребления им электроэнергии. Также необходимо определить четкие направления использования средств гранта, которые не могут изменяться при их дальнейшем финансировании. Обратите внимание, что не нужно производить никаких расчетов и бизнес-планов, ведь рейтинговая система Фонда автоматически рассчитает рейтинг и определит победителей конкурсов», — рассказал Председатель правления Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

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