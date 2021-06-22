День финансов: июльский тариф на газ от «Нафтогаза» и продажа земли через е-аукционы

В пятницу, 25 июня, расскажем, во сколько украинцам обойдется газ в июле и отдых на море.

Тарифы на газ. «Нафтогаз» повысил месячную цену на газ в июле до 13,13 грн за куб. м. В июне цена на газ составляет 11,94 гривны за кубометр. Годовой фиксированный тариф остался 7,96 грн за куб. м. Также компания добавила возможность подключения новых потребителей с помощью приложения «Дія».

Субсидия для 2,5 миллиона домохозяйств. В Минсоцполитики сообщили, что для 85% получателей жилищных субсидий переназначение на следующий период будет осуществлено автоматически, а выплаты будут профинансированы в начале следующего месяца, то есть с начала июля. Выплачены будут субсидии и за май, и за июнь. В то же время в министерстве отметили, что части домохозяйств субсидия будет назначаться только после личного обращения.

Размер соцвыплат с июля. С 1 июля в Украине возрастает прожиточный минимум на 105 гривен до 2 294 гривен. Из-за этого возрастут выплаты, которые к нему привязаны. Максимальный размер пособия по безработице увеличится до 9 516 гривен. Минимальная пенсия составит 1 854 гривны. Минимальный размер алиментов на детей до 6 лет составит 1 007 гривен в месяц, на старших детей — 1 225 гривен.

Добавим, что Пенсионный фонд утвердил показатели средней заработной платы сразу за три месяца 2021 года. Так, за январь 2021 года этот показатель — 11 522 грн 64 коп.; февраль 2021 года — 11 762 грн 28 коп.; март 2021 года — 12 349 грн 97 коп.

Автоматизированный арест средств. Министерство юстиции обновило модели взаимодействия между государственными, частными исполнителями и банками. Теперь исполнители смогут получать информацию о банковских счетах должника в автоматизированном режиме. Банки должны будут передавать информацию, которая содержит номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах.

Продажа земли через электронные аукционы. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продаже земельных участков или прав на них через электронные аукционы. Сейчас аукционы по продаже земли проходят в устаревшей форме – с физическим присутствием участников, поднятием табличек со ставками и тому подобное. Со вступлением закона в силу земельные онлайн-торги будут проводиться в единой электронной торговой системе в режиме реального времени.

И напоследок… Если вы мечтаете об отпуске, но вас беспокоят высокие цены, поскольку лучшее время, с точки зрения экономии, чтобы поехать в отпуск – в конце весны и осенью. То наш новый материал вам будет полезен. Finance.ua решил исследовать, есть ли выгодные предложения на аренду квартир на курортах и возможен ли бюджетный отдых на море в 2021 году:

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