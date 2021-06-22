0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

Кому переназначат субсидии на оплату «коммуналки» – разъяснение Минсоцполитики

Кому переназначат субсидии на оплату «коммуналки» – разъяснение Минсоцполитики

В течение нескольких дней для 2,5 миллиона домохозяйств в автоматическом режиме переназначат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала «Прямой».

В телеграм-канале Finance_ukr вы найдете ответы на самые популярные вопросы о субсидиях. Подписывайтесь, чтобы знать о соцпомощи больше!

«Было принято решение о том, что для 85% получателей жилищных субсидий переназначение на следующий период будет осуществлено автоматически. Буквально вчера мы получили от Министерства финансов результаты верификации данных, которые они собирали из банковских учреждений, из государственных реестров прав на движимое, недвижимое имущество. Сегодня утром эти данные были отправлены в районные органы социальной защиты населения, и соответственно завтра-послезавтра состоится процесс назначения субсидий в автоматическом режиме 2,5 миллионам домохозяйств», — рассказал Музыченко.

Он уточнил, что соответствующие выплаты будут профинансированы в начале следующего месяца, то есть с начала июля.

«Выплачены будут субсидии и за май, и за июнь. Поэтому ни один гражданин не потеряет субсидию за предыдущие периоды», — заверил замминистра соцполитики.

В то же время он отметил, что части домохозяйств субсидия будет назначаться только после личного обращения.

«Это так называемые мобильные категории населения, в частности, мы говорим о тех категориях населения, которые арендуют жилье, то есть арендаторы, которые могут сегодня в одном месте его арендовать, а завтра изменить место аренды. С собственным жильем такая ситуация несколько по-другому выглядит, поэтому этим домохозяйствам, это около 15% от их получателей, нужно с заявлениями и декларациями воспользоваться одним из выше указанных способов», — пояснил Музыченко.

Читайте также: Какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек впервые подает документы на соцпомощь

В частности, по его словам, можно лично посетить ЦПАУ, орган социальной защиты населения или территориальную общину, можно заполнить необходимые документы и отправить их по почте или же заполнить документы через веб-интерфейс, размещенный на сайте Министерства социальной политики.

Музыченко отметил, что каждый из этих способов дает возможность на оформление жилищной субсидии с мая текущего года.

Читайте также: Субсидии по-новому: что делать, если в квартире прописан безработный

«По всем обращениям, которые будут направлены в органы социальной защиты населения до начала отопительного периода — мы говорим по сентябрь включительно — решения будут приниматься начиная с мая. И людям с мая выплатят соответствующие средства», — отметил Музыченко.

Также он заверил, что задолженности по выплате льгот или субсидий «не было и нет».

«На сегодня все профинансировано в полном объеме. Что касается средств, выделенных на финансирование непосредственно субсидий, то до начала отопительного периода средств более чем достаточно. С учетом тех цен и тарифов, которые будут у нас в начале отопительного периода, будет решаться вопрос о необходимости дополнительного ресурса», — сообщил чиновник.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.