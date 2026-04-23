Глава НБУ рассказал, сколько денег находится в обращении в Украине Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В обращении находится 2,6 млрд гривневых банкнот разных номиналов

В обращении в Украине находится более 923 млрд грн наличности, что на 3 млрд грн меньше, чем на начало года.

Об этом в ходе панельной дискуссии «Денежное обращение. Собственная валюта» сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передает Укринформ.

По его словам, в настоящее время в обращении находится 2,6 млрд. гривен банкнот различных номиналов на общую сумму 913,5 млрд. грн., а также 15,2 млрд. монет — на 9,6 млрд. грн.

«В общей сложности в наличном обороте сейчас более 923 млрд грн. Больше всего банкнот номиналом 500 грн, меньше всего — 50 грн. С начала года объем наличных денег несколько уменьшился — на 3 млрд грн, однако это типичное сезонное изменение», — отметил Пышный.

Доля безналичных операций

В то же время, он обратил внимание на перманентное увеличение объемов безналичных операций. В прошлом году, по данным НБУ, в стране совершено 8,3 миллиарда безналичных операций с использованием платежных карт — в общей сложности на 4 триллиона гривен.

«Это больше, чем на 11% по количеству и на 10% по сумме превышает показатели 2024 года. Доля безналичных операций с использованием платежных карт в прошлом году составила 65,4% от общих объемов операций с платежными расходами. Тогда как в 2021 году — всего 60%», — добавил глава НБУ.

Производство денег

Пышный также рассказал, что за 32 года работы Банкнотно-монетного двора Национального банка в Украине напечатали почти 30 миллиардов банкнот, отчеканили 13 миллиардов разменных и оборотных и более 20 миллионов памятных и инвестиционных монет. Также изготовлено более 10 миллионов штук государственных наград разных наименований.

При этом Банкнотно-монетный двор выполняет и заказы от других стран. Ведь всего 60 государств в мире имеют полный цикл изготовления денег, начиная от производства специальной бумаги и заканчивая высокотехнологичной печатью банкнот с максимальной степенью защиты.

