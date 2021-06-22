Какие соцвыплаты возрастут в июле

С 1 июля в Украине возрастает прожиточный минимум. Из-за этого возрастут выплаты, которые к нему привязаны. Это пенсии, пособие по безработице, пособие на детей и алименты.
Об этом пишет 24 канал.
Прожиточный минимум. В этом году в Украине предусмотрели два повышения прожиточного минимума: 1 июля и 1 декабря. Поэтому с 1 июля прожиточный минимум возрастет на 105 гривен до 2 294 гривен. Это общий показатель.
По категориям прожиточный минимум будет следующий:
Таблица: 24 канал
Пособие по безработице. Размер этого пособия частично прикреплен к прожиточному минимуму. Однако не минимальная сумма. В июле еще продлится карантин, а поэтому минимальная выплата по безработице — 1000 гривен в месяц для тех, кто за последний год имеет менее 6 месяцев страхового стажа. Кто имеет более 6 месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев — минимальная помощь составляет 1800 гривен.
Однако максимальный размер пособия по безработице таки прикреплен к прожиточному минимуму и в июле увеличится до 9 516 гривен, так как это четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц.
Минимальный размер пенсии. С 1 июля возрастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому пенсионеры будут получать как минимум 1 854 гривны.
В то же время растет надбавка на выслугу лет. Женщинам, которые работали более 30 лет, и мужчинам, которые работали более 35 лет, за каждый дополнительный год будут платить 18,54 гривны надбавки к пенсии. Это 1% от минимальной пенсии.
Минимальный размер алиментов. Гарантированный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Поэтому на детей до 6 лет с 1 июля нужно платить 1 007 гривен в месяц, на старших детей — 1 225 гривен.
Однако гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у кого низкий доход. Если достаточный доход, то суд может обязать одного из родителей платить как минимум рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму. С 1 июля это:
Таблица: 24 канал
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