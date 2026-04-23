Какое количество украинцев в настоящее время проживает в стране

По экспертным оценкам, численность населения на подконтрольной территории составляет около 29 миллионов плюс-минус миллион.

Об этом заявил демограф, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью « Телеграфу «.

По словам специалиста, отсутствие переписи не означает информационного вакуума, ведь оценку численности обновляют каждый год.

Он пояснил, что перепись населения дает базовую цифру, которую затем ежегодно обновляют по состоянию на 1 января. В Украине такую ​​"отправную точку" последний раз зафиксировали во время переписи 5 декабря 2001 года, именно эти данные уже много лет служат фундаментом для всех ежегодных оценок.

Гладун также отметил, что оценки численности населения к началу каждого года формируются на основе данных Минюста (регистрация рождений и смертей), Миграционной службы и реестров общин. Такая система позволяет видеть подробную картину: статистику рассчитывают для каждой области и крупного города, разделяя жителей по полу и возрастным группам — от 0 до 100 лет.

«То есть информация есть. Но со временем накапливаются погрешности учета. Рождаемость регистрируется практически стопроцентно. Со смертностью немного хуже — бывают случаи, когда человек погиб, а об этом никто не сообщил. Наибольшую погрешность дают миграционные процессы: люди меняют место жительства, не регистрируясь, и учет просто не успевает за этими перемещениями. Эта ситуация — не украинская специфика. Она присуща всем странам мира», — рассказал демограф.

Именно поэтому, по его словам, ООН рекомендует проводить переписи раз в десять лет.

«Погрешность, соответственно, накопилась существенная. Кроме того, с 2014 года мы упустили возможность вести учет в Крыму и частях Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного вторжения — еще большая волна эмиграции и еще больше неподконтрольных территорий. Поэтому сложности имеют вполне объективный характер. 29 миллионов плюс-минус миллион. Я лично склоняюсь скорее к нижней границе этого диапазона. Сейчас при Государственной службе статистики работает рабочая группа — в нее входят и специалисты нашего института.

