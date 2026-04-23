ЕС окончательно одобрил кредит Украине в 90 млрд евро и 20 пакет санкций против рф Сегодня 15:08 — Казна и Политика

Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины

Европейский Союз окончательно принял решение о пакете поддержки для Украины на €90 миллиардов и 20-й пакет санкций против рф.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня важный день для нашей защиты и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро в два года», — написал Зеленский.

Он ожидает, что первый транш из этого пакета поддержки уже был доступен в мае-июне.

Куда направят средства

Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, а также подготовку к следующей зиме энергетики и критической инфраструктуры.

«Этот европейский пакет добавит силы нашей армии, обеспечит Украине большую устойчивость и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом», — подчеркнул президент.

Как сообщила Европейская правда, Совет ЕС 23 апреля по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021−27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026−27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против россии.

Внесение изменений в долгосрочную финансовую рамку ЕС сняло последнее юридическое препятствие к предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро в течение текущих и следующих лет.

20-й пакет санкций против рф

Зеленский добавил, что в рамках встреч на Кипре с партнерами будут обсуждать дальнейшее санкционное давление на россию.

«20-й пакет разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами», — отметил глава государства.

Что говорят в ЕС

«Сегодня Рада одобрила последний элемент, необходимый для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро. Кипрское председательство приложило немало усилий, чтобы обеспечить наличие всех необходимых для предоставления кредита элементов. Выплата кредита начнется как можно скорее, что обеспечит жизненно важную поддержку своей неотложной бюджетной потребности Украины ЕС. территориальной целостности Украины», — прокомментировал принятие министр финансов Кипра Макис Керавнос, передает «Суспільне».

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил , что ЕС вводит изменения в Регламент для выделения Украине 90 миллиардов евро, как и обещали в Брюсселе.

«Сегодня мы продвинулись вперед в обоих вопросах: разблокировании кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, обеспечении финансовой и военной поддержки на 2026−2027 годы и принятии 20-го пакета санкций против россии, уменьшении ее возможностей вести войну. Европа твердо, единогласно и непоколебимо поддерживает Украину», — заявил Антониу Кошта.

