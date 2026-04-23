0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киеву выделили почти 1 млрд грн, чтобы подготовиться к следующей зиме

Казна и Политика
Правительство помогает Киеву подготовиться к следующей зиме
Правительство помогает Киеву подготовиться к следующей зиме
Правительство выделило 987 млн ​​грн на подготовку Киева к отопительному сезону
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Правительство помогает Киеву подготовиться к следующей зиме и обеспечить бесперебойное теплоснабжение. Работаем в диалоге с городскими властями. Скоординировали действия в рамках выполнения Планов устойчивости», — заявила Свириденко.

Подготовка к зиме

Свириденко отмечает, что из-за существенных повреждений ТЭЦ город должен уже сейчас подготовить инфраструктуру для стабильного обеспечения людей теплом и светом даже в условиях обстрелов.
По ее словам, ключевая задача — закрыть потребности всех районов альтернативными источниками энергии и защитить критические объекты.
«Часть работ будет выполнять Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, часть — город собственными силами», — добавила глава правительства.
Со своей стороны Кабинет министров уже выделил 987 млн ​​грн на первоочередные меры и готов в дальнейшем оказывать полную поддержку.
«В то же время ожидаем от города своевременных решений и организации работ на объектах, которые определены зоной ответственности местных властей. Работы должны быть выполнены своевременно и в полном объеме», — подчеркнула премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что для всех областей, городов и общин утверждены планы устойчивости. В документах определены объекты, нуждающиеся в первоочередном восстановлении, меры по дополнительной защите и задачи для местных властей с целью обеспечения бесперебойной поставки тепла и электроэнергии зимой. Предельный срок реализации этих планов — 1 сентября. Для этого установлен четкий график заключения договоров и выполнения работ.
Также мы писали, что Агентство восстановления разрабатывает альтернативные решения для защиты столицы от энергетического шантажа и атак на ТЭЦ. Потребителей подстрахуют резервным питанием.
Место для вашей рекламы
