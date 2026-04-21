Где Украине искать деньги и вырастут ли налоги (мнение эксперта) Сегодня 21:03

Где Украине искать деньги и вырастут ли налоги (мнение эксперта)

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман рассказал УНИАН , какое значение имеет отмена требования вводить НДС для ФЛП для украинской экономики, какие меры будут эффективнее для наполнения бюджета.

По его словам, те 20 миллиардов гривен, которые рассчитывал собрать Минфин от введения обязательной уплаты НДС предпринимателями с доходом от 4 млн грн, вряд ли когда-нибудь собрали бы. Потому что первым мнением у любого ФЛП — с этим безумным администрированием, с блокировкой накладных — будет открыть еще один ФЛП на родственников-друзей.

Но если даже предположить, что эту сумму собрали бы, то она очень легко замещается другими мерами.

Какие потенциальные меры помогли бы увеличить поступление бюджета?

Сейчас идет перезагрузка таможни, и только на схемах от таможни мы теряем от 105 до 120 млрд грн ежегодно. Даже если мы половину схем закроем, то это уже 60 млрд, и нам не нужны никакие НДС для ФЛП.

Также на контрафакте ежегодно теряется 40 млрд. грн. Так что качественная работа БЭБ и налоговой позволит привлечь эти 40 миллиардов.

Зарплаты в конвертах — вообще самая большая схема теневой экономики сейчас в Украине: потери бюджета составляют от 200 до 265 млрд грн. Качественная работа службы Гоструда, налогового — и вот дополнительные средства. Так что все средства лежат на поверхности.

Сокращение всех популистских программ раздачи денег населению — Зимние тысячи, выплата 1500 грн для 13 миллионов человек весной, Национальный кэшбек. Только то, что я перечислил, это уже 40 млрд гривен расходов. Не устраиваем «вертолеты» раздачи — и сэкономили бы уже эти 40 млрд в год. Так что есть множество вариантов.

Кредит ЕС на 90 млрд евро

Как он сказал, во-первых, это не совсем кредит. Это 90 млрд евро, которые будут предоставлены в счет российских замороженных активов, и возвращать нам их придется только в том случае, если Россия заплатит нам репарации. Это невероятная история, в которую мы вряд ли поверим, поэтому эти 90 млрд евро будут нам безвозвратно предоставлены.

«Во-вторых, потому, что парламент начал голосовать за законопроекты Ukraine Facility, МВФ и Всемирного банка, у нас открылся другой источник поступления средств. В ближайшее время мы получим 4 млрд евро по программе Ukraine Facility, получим следующий транш МВФ. Также есть и другие доноры — G7, отдельные страны, смотрящие на МВФ" — пишет он.

«Если бы парламент был и дальше парализован, у нас бы была катастрофа. У нас, с одной стороны, было заблокировано 90 млрд евро от ЕС, а с другой — все остальные программы. Из-за того, что парламент очнулся, мы, к счастью, начали получать другие средства из других источников, что позволит продержаться до тех пор, пока поступят деньги из тех 90 млрд евро» — уточнил он.

Поэтому есть надежда, что парламент и дальше будет живо голосовать за необходимые инициативы. Это ведь не то, что нам международники насаждают какие-то злые законопроекты, а наши отказываются голосовать. Эти законопроекты нужны нам в первую очередь. Это очень важные вещи, которые усиливают нашу судебную систему, делают независимыми наши госбанки и готовят их к приватизации, которые перезагружают Государственное бюро расследований и т. д. За них нужно голосовать безотносительно к международным партнерам, а за них еще дают средства.

