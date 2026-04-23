0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Чистые резервы НБУ уменьшаются 2-й месяц подряд

Казна и Политика
16
Чистые международные резервы Национального банка в марте уменьшились на 9,4% до 37,147 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
С начала года они уменьшились на 14,3% с 43,327 млрд долларов.
Чистые международные резервы — это разница между валовыми резервами и остатком задолженности Национального банка и Министерства финансов по кредитам перед Международным валютным фондом.
Читайте также
Официальные резервные активы НБУ в марте уменьшились на 5,1% до 52 млрд. долларов, а с начала года они уменьшились на 9,3% с 57,302 млрд. долларов.
При этом валовые резервные обязательства в марте выросли на 7,9% до 14,853 млрд долларов, а с начала года они выросли на 6,3% с 13,975 млрд долларов.
Читайте также
  • За 2025 год они увеличились на 48,8% с 29,102 млрд. долларов.
  • За 2024 год чистые международные резервы выросли на 2,4% с 28,381 млрд долларов.
  • За 2023 год чистые резервы выросли на 54,6% с 18,322 млрд долларов.
  • За 2022 год чистые резервы сократились на 11,8% с 20,767 млрд долларов.
  • В 2021 году чистые международные резервы НБУ выросли на 14,6% с 18,144 млрд долларов до 20,767 млрд долларов.
Место для вашей рекламы
Ранее НБУ объяснил, почему сократились международные резервы Украины.
В феврале на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 млрд долл. США, в частности:
  • 690,8 млн долл. США — через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 309,6 млн долл. США — от размещения ОВГЗ.
Также в Национальном банке Украины считают, что наблюдаемое с начала 2026 года снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является естественным рыночным процессом и не создает угроз для финансовой системы. Регулятор объясняет это сочетанием высокого спроса, замедлением инфляции и изменением ожиданий инвесторов.
По материалам:
Finance.ua
БюджетНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems