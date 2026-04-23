Чистые резервы НБУ уменьшаются 2-й месяц подряд

Чистые международные резервы Национального банка в марте уменьшились на 9,4% до 37,147 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

С начала года они уменьшились на 14,3% с 43,327 млрд долларов.

Чистые международные резервы — это разница между валовыми резервами и остатком задолженности Национального банка и Министерства финансов по кредитам перед Международным валютным фондом.

Официальные резервные активы НБУ в марте уменьшились на 5,1% до 52 млрд. долларов, а с начала года они уменьшились на 9,3% с 57,302 млрд. долларов.

При этом валовые резервные обязательства в марте выросли на 7,9% до 14,853 млрд долларов, а с начала года они выросли на 6,3% с 13,975 млрд долларов.

За 2025 год они увеличились на 48,8% с 29,102 млрд. долларов.

За 2024 год чистые международные резервы выросли на 2,4% с 28,381 млрд долларов.

За 2023 год чистые резервы выросли на 54,6% с 18,322 млрд долларов.

За 2022 год чистые резервы сократились на 11,8% с 20,767 млрд долларов.

В 2021 году чистые международные резервы НБУ выросли на 14,6% с 18,144 млрд долларов до 20,767 млрд долларов.

Ранее НБУ объяснил , почему сократились международные резервы Украины.

В феврале на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 млрд долл. США, в частности:

690,8 млн долл. США — через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

309,6 млн долл. США — от размещения ОВГЗ.

Также в Национальном банке Украины считают , что наблюдаемое с начала 2026 года снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является естественным рыночным процессом и не создает угроз для финансовой системы. Регулятор объясняет это сочетанием высокого спроса, замедлением инфляции и изменением ожиданий инвесторов.

