Чистые резервы НБУ уменьшаются 2-й месяц подряд

Ранее НБУ объяснил, почему сократились международные резервы Украины.
В феврале на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 млрд долл. США, в частности:
690,8 млн долл. США — через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
309,6 млн долл. США — от размещения ОВГЗ.
Также в Национальном банке Украины считают, что наблюдаемое с начала 2026 года снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является естественным рыночным процессом и не создает угроз для финансовой системы. Регулятор объясняет это сочетанием высокого спроса, замедлением инфляции и изменением ожиданий инвесторов.