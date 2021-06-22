Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за три месяца

Пенсионный фонд Украины сообщает об утверждении показателей средней заработной платы сразу за три месяца 2021 года.
Об этом заявили в пресс-службе ПФУ.
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Зачем это? Показатель средней зарплаты, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для расчета пенсии.
Какие показатели установили:
Напомним, в текущем году украинских пенсионеров ждет еще пять этапов перерасчета пенсий. При этом столько же раз Пенсионный фонд уже пересматривал выплаты.
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