0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 217 0

Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за три месяца

Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за три месяца

Пенсионный фонд Украины сообщает об утверждении показателей средней заработной платы сразу за три месяца 2021 года.

Об этом заявили в пресс-службе ПФУ.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы пишем о зарплатах, пенсиях и других видах соцпомощи. Там же учим не платить лишнего. Не забудьте подписаться! 🤫

Зачем это? Показатель средней зарплаты, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для расчета пенсии.

Какие показатели установили:

  • за январь 2021 года — 11 522 грн 64 коп.;
  • февраль 2021 года — 11 762 грн 28 коп.;
  • март 2021 года — 12 349 грн 97 коп.

Напомним, в текущем году украинских пенсионеров ждет еще пять этапов перерасчета пенсий. При этом столько же раз Пенсионный фонд уже пересматривал выплаты.

Справка Finance.ua:

  • В случае, когда пенсионер длительное время не снимает пенсионные средства с банковского счета, выплаты могут перевести на почту.
  • Украина имеет договоры с более чем 20 странами, в которых украинцы, работая, могут претендовать на пенсии. Главное условие получения выплат — необходимо работать официально и платить взносы. Как украинцы могут получить выплаты в других странах — читайте по ссылке.
  • В ПФ рассказывали, что закон об электронных трудовых книжках, который в июне вступил в силу, повлияет на процедуру выхода на пенсию. Ее выплата будет назначаться автоматически, без личного обращения в Пенсионный фонд.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.