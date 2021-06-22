Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за три месяца

Пенсионный фонд Украины сообщает об утверждении показателей средней заработной платы сразу за три месяца 2021 года.

Об этом заявили в пресс-службе ПФУ.

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Зачем это? Показатель средней зарплаты, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для расчета пенсии.

Какие показатели установили:

за январь 2021 года — 11 522 грн 64 коп.;

февраль 2021 года — 11 762 грн 28 коп.;

март 2021 года — 12 349 грн 97 коп.

Напомним, в текущем году украинских пенсионеров ждет еще пять этапов перерасчета пенсий. При этом столько же раз Пенсионный фонд уже пересматривал выплаты.

Справка Finance.ua:

В случае, когда пенсионер длительное время не снимает пенсионные средства с банковского счета, выплаты могут перевести на почту.

Украина имеет договоры с более чем 20 странами, в которых украинцы, работая, могут претендовать на пенсии. Главное условие получения выплат — необходимо работать официально и платить взносы. Как украинцы могут получить выплаты в других странах — читайте по ссылке.