В Минюсте объяснили детали автоматизированного ареста средств

Министерство юстиции обновило модели взаимодействия между государственными, частными исполнителями и банками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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«Одним из наиболее значимых нынешних достижений в деятельности нашего Министерства стало обновление модели взаимодействия между государственными, частными исполнителями и банками», — сказано в сообщении.

Что было сделано в этом направлении:

процесс получения исполнителями информации относительно банковских счетов должника и сумм средств на них переведен в автоматизированный режим (онлайн-взаимодействие между банками и исполнителями вместо бумажного);

при осуществлении исполнительного производства банки должны предоставлять исполнителям информацию о наличии и/или состоянии счетов должника, которая содержит номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах;

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средства должника арестовывают в автоматизированном режиме не только по исполнительным производствам о взыскании алиментов, но и по всем категориям исполнительных производств.

Справка Finance.ua:

Арест на имущество (средства) должника исполнитель налагает путем вынесения соответствующего постановления во время открытия исполнительного производства и не позднее следующего рабочего дня после выявления имущества.

В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на принадлежащее должнику другое имущество, кроме имущества, на которое согласно закону не может быть наложено взыскание.