В Минюсте объяснили детали автоматизированного ареста средств

Министерство юстиции обновило модели взаимодействия между государственными, частными исполнителями и банками.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
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«Одним из наиболее значимых нынешних достижений в деятельности нашего Министерства стало обновление модели взаимодействия между государственными, частными исполнителями и банками», — сказано в сообщении.
Что было сделано в этом направлении:
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