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В Минюсте объяснили детали автоматизированного ареста средств

В Минюсте объяснили детали автоматизированного ареста средств

Министерство юстиции обновило модели взаимодействия между государственными, частными исполнителями и банками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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«Одним из наиболее значимых нынешних достижений в деятельности нашего Министерства стало обновление модели взаимодействия между государственными, частными исполнителями и банками», — сказано в сообщении.

Что было сделано в этом направлении:

  • процесс получения исполнителями информации относительно банковских счетов должника и сумм средств на них переведен в автоматизированный режим (онлайн-взаимодействие между банками и исполнителями вместо бумажного);
  • при осуществлении исполнительного производства банки должны предоставлять исполнителям информацию о наличии и/или состоянии счетов должника, которая содержит номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах;

  • средства должника арестовывают в автоматизированном режиме не только по исполнительным производствам о взыскании алиментов, но и по всем категориям исполнительных производств.

Справка Finance.ua:

  • Арест на имущество (средства) должника исполнитель налагает путем вынесения соответствующего постановления во время открытия исполнительного производства и не позднее следующего рабочего дня после выявления имущества.
  • В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на принадлежащее должнику другое имущество, кроме имущества, на которое согласно закону не может быть наложено взыскание.
  • С 28 мая для банков, которые перешли на работу в режиме 23/7, увеличивается продолжительность операционного дня, в результате чего увеличивается и время для исполнения расчетных документов взыскателей на принудительное списание и взыскание средств со счетов клиентов.

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По материалам Finance.UA
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