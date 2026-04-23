Пышный рассказал, когда НБУ планирует начать работу над дизайном «шагов»

Некоторое время старые и новые разменные монеты будут использоваться параллельно

В Национальном банке Украины рассчитывают на скорейшее принятие во втором чтении законопроекта № 14093, предусматривающего изменение названия разменной монеты с «копейки» на «шаг».

Об этом во время панельной дискуссии «Денежное обращение. Собственная валюта» заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает Укринформ.

Ожидание решения парламента

«Во время рассмотрения (законопроекта в первом чтении в декабре. — Ред.) я наблюдал за украинским парламентом, к которому вернулась национальная идея. Это были очень важные, не характерные как в последнее время дискуссии. А результат — 264 голоса «за», трое депутатов воздержались и только один был «против», — припомнил Пышный.

По его убеждению, это свидетельствует о том, что в украинском политикуме есть консенсус в вопросах отказа от колониального наследия во всех сферах общественной жизни. Теперь нужно поскорее доработать и окончательно принять документ.

«Нам удалось убедить профильный комитет (комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. — Ред.) и утвердить законопроект для рассмотрения во втором чтении. Мы в ожидании: вот-вот он попадет в сессионный зал. Убежден, во втором чтении законопроект также поддержит подавляющее большинство народных избранников», — продолжил глава Нацбанка.

Правда, при этом никаких конкретных дат он не назвал. Но дал понять, что следующий выпуск разменных монет в Украине — это уже не о «50 копеек», а о «50 шагах».

«Как только закон примут, мы без промедления приступим к работе по созданию дизайна. Возвращаем то, чего нас лишили более ста лет назад, ведь во времена Украинской революции 1917−1921 гг. в реальное денежное обращение ввели денежные знаки с названием „шаг“, что было закреплено на законодательном уровне», — сказал Пышный.

Параллельное обращение монет

По его словам, задача состоит в том, чтобы с чеканкой новых монет сохранить историю, использовав при этом все современные возможности и технологии. Одно время старые и новые разменные монеты будут использовать параллельно: «50 копеек» из оборота будут изымать не одномоментно, а постепенно.

Справка Finance.ua:

в декабре 2025 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 14093 по изменению названия разменной монеты Украины на «шаг»;

по мнению авторов, изменение названия «копейки», связанное с имперским и советским прошлым, исторически обоснованным и исконно украинским названием «шаг» позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.