0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Пышный рассказал, когда НБУ планирует начать работу над дизайном «шагов»

19
Некоторое время старые и новые разменные монеты будут использоваться параллельно
Некоторое время старые и новые разменные монеты будут использоваться параллельно
В Национальном банке Украины рассчитывают на скорейшее принятие во втором чтении законопроекта № 14093, предусматривающего изменение названия разменной монеты с «копейки» на «шаг».
Об этом во время панельной дискуссии «Денежное обращение. Собственная валюта» заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает Укринформ.

Ожидание решения парламента

«Во время рассмотрения (законопроекта в первом чтении в декабре. — Ред.) я наблюдал за украинским парламентом, к которому вернулась национальная идея. Это были очень важные, не характерные как в последнее время дискуссии. А результат — 264 голоса «за», трое депутатов воздержались и только один был «против», — припомнил Пышный.
По его убеждению, это свидетельствует о том, что в украинском политикуме есть консенсус в вопросах отказа от колониального наследия во всех сферах общественной жизни. Теперь нужно поскорее доработать и окончательно принять документ.
Читайте также
«Нам удалось убедить профильный комитет (комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. — Ред.) и утвердить законопроект для рассмотрения во втором чтении. Мы в ожидании: вот-вот он попадет в сессионный зал. Убежден, во втором чтении законопроект также поддержит подавляющее большинство народных избранников», — продолжил глава Нацбанка.
Правда, при этом никаких конкретных дат он не назвал. Но дал понять, что следующий выпуск разменных монет в Украине — это уже не о «50 копеек», а о «50 шагах».
«Как только закон примут, мы без промедления приступим к работе по созданию дизайна. Возвращаем то, чего нас лишили более ста лет назад, ведь во времена Украинской революции 1917−1921 гг. в реальное денежное обращение ввели денежные знаки с названием „шаг“, что было закреплено на законодательном уровне», — сказал Пышный.

Параллельное обращение монет

По его словам, задача состоит в том, чтобы с чеканкой новых монет сохранить историю, использовав при этом все современные возможности и технологии. Одно время старые и новые разменные монеты будут использовать параллельно: «50 копеек» из оборота будут изымать не одномоментно, а постепенно.

Справка Finance.ua:

  • в декабре 2025 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 14093 по изменению названия разменной монеты Украины на «шаг»;
  • по мнению авторов, изменение названия «копейки», связанное с имперским и советским прошлым, исторически обоснованным и исконно украинским названием «шаг» позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году.
По материалам:
Укрінформ
ДеньгиНБУ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems