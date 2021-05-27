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День финансов: пересчет пенсий, ОСАГО на Finance.ua, «суд в смартфоне»

Вторник, 1 июня. Встречайте вместе с летом:

  • Купить ОСАГО уже можно на Finance.ua. Первым покупателям топливо в подарок! Больше не нужно искать, где оформить страховку на свою машину, оформляйте обязательное страхование на нашем сайте. Для первой тысячи клиентов мы приготовили приятные бонусы: эксклюзивные условия оформления со скидкой до 20% и топливо в подарок.

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  • В Украине уже с 1 июня пересчитают пенсии гражданам, которые после назначения пенсионных выплат продолжают работать. Согласно законодательству, для перерасчета пенсии не нужно обращаться в Пенсионный фонд, все произойдет автоматически.
  • На дорогах новые правила. Речь идет о сезонных ограничениях движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время. Кого касается запрет: транспортных средств фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.
  • Турция изменила правила въезда. Украинцы, которые решили поехать в Турцию, должны будут предъявить перед поездкой один из четырех документов на выбор, чтобы попасть в страну.
  • «Суд в смартфоне». Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Зеленского, известный как «суд в смартфоне». Им вводится информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования.
  • Прогнозы от правительства. Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Прогнозируется, что в 2022 году среднегодовой курс гривны составит 28,6 грн/$, в 2023-м — 28,8 грн/$, в 2024-м — 29,2 грн/$. Показатель номинального ВВП – 5,372 трлн грн в 2022 году, 5,995 трлн грн в 2023-м и 6,652 трлн грн в 2024-ом.

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По материалам Finance.UA
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