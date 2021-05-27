«Суд в смартфоне»: Рада окончательно приняла закон Зеленского

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как «суд в смартфоне». Им вводится информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования.
«За» проголосовали 276 парламентариев.
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Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако профильный комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.
Что предлагает закон:
«Несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования влечет за собой ответственность, предусмотренную законом», — указано в документе.
Закон в случае подписания вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в действие его введут по истечении шести месяцев со дня его опубликования.
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