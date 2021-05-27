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«Суд в смартфоне»: Рада окончательно приняла закон Зеленского

«Суд в смартфоне»: Рада окончательно приняла закон Зеленского

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как «суд в смартфоне». Им вводится информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования.

«За» проголосовали 276 парламентариев.

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Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако профильный комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.

Что предлагает закон:

  • создается информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах;
  • ею смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и прочие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов;
  • материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме;
  • подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.

«Несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования влечет за собой ответственность, предусмотренную законом», — указано в документе.

Закон в случае подписания вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в действие его введут по истечении шести месяцев со дня его опубликования.

По материалам РБК-Украина
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