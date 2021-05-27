Что изменится в Украине с 1 июня (инфографика)

С 1 июня 2021 года украинцев ждут такие изменения.
Пенсии. В Украине уже с 1 июня пересчитают пенсии гражданам, которые после назначения пенсионных выплат продолжают работать. Согласно законодательству, для перерасчета пенсии не нужно обращаться в Пенсионный фонд, все произойдет автоматически.
Выплаты изменят тем, кто после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа или получили 24 месяца страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее 2 лет.
COVID-сертификаты планируют выдавать уже в конце июня. Такой документ позволит посещать украинцам страны Евросоюза, а также путешествовать на курорты без обязательных ПЦР-тестов для въезда в страну.
На дорогах новые правила. Речь идет о сезонных ограничениях движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время. Кого касается запрет: транспортных средств фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Для кого делают исключение: грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Также напомним, сервис «Google Фото» с 1 июня ограничит пространство для хранения файлов: вместо безлимитного хранилища для фотографий и видео в высоком качестве, как было раньше, в распоряжении пользователя будет всего 15 ГБ. За больший объем придется доплачивать. Такое решение в Google объясняют растущим спросом на хранилище.
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