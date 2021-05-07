В Украине COVID-сертификат о вакцинации будет добровольным – МОЗ

Украинцев не будут обязывать оформлять сертификат о вакцинации от коронавируса, но с ним удобнее путешествовать.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
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“Никого обязывать делать эти сертификаты не будут. Но точно с сертификатом будет удобнее пересекать границу, и мы чувствуем, что такая тенденция есть. Сертификат предварительно будет выдаваться через приложение «Дія», предварительно мы планируем, что его можно будет распечатать после проведения прививки. И прорабатывается вариант выдачи, если нужно в бумажном виде, например через ЦПАУ. Но финальное решение будет принято впоследствии”, – сказал Кучер.
Он отметил, что введение сертификатов о вакцинации не означает автоматического открытия стран ЕС для путешествий, поскольку «это должно быть решение именно ЕС». Впрочем, по словам замминистра, сертификаты о вакцинации должны заработать уже летом.
Сейчас, как отметил Кучер, Минздрав продолжает разработку нормативной базы, необходимой для запуска сертификатов о проведении прививки от COVID-19.
Напомним, 6 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине до 1 июля планируют запустить «ковидные сертификаты» – документ, который будет содержать данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.
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