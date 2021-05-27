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Бюджетная декларация: правительство спрогнозировало курс гривны, инфляцию и учетную ставку на следующие три года

Бюджетная декларация: правительство спрогнозировало курс гривны, инфляцию и учетную ставку на следующие три года

Кабинет Министров Украины прогнозирует, что в 2022 году среднегодовой курс гривны составит 28,6 грн/$, в 2023-м — 28,8 грн/$, в 2024-м — 29,2 грн/$.

Такой прогноз приведен в бюджетной декларации на 2022−2024 годы, сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики в своем Telegram-канале.

Декларация, которую правительство одобрило 31 мая, пока официально не опубликована.

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По данным Центра анализа публичных финансов, правительство прогнозирует показатель номинального ВВП 5,372 трлн грн в 2022 году, 5,995 трлн грн в 2023-м и 6,652 трлн грн в 2024-ом.

Ожидается, что в 2022 году инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6,2%, в 2023-м — 5,3%, в 2024-м — 5%.

Кабмин прогнозирует дефицит бюджета на уровне 3,5% ВВП (или 188 млрд грн) в 2022 году, 3% ВВП (179,8 млрд грн) в 2023-м и 2,7% ВВП (179,6 млрд грн) в 2024-ом.

Согласно бюджетной декларации, предельный объем государственного долга составит:

  • 50,8% ВВП (+5,1% ВВП — гарантированный долг) на конец 2022 года;
  • 48,5% ВВП (+4,8% ВВП — гарантированный долг) — на конец 2023 года;
  • 47% ВВП (+4,3% ВВП — гарантированный долг) — на конец 2024 года.

Ожидается, что на конец 2022 года учетная ставка Нацбанка будет на уровне 7%, в 2023-м — 5,5%, в 2024-м 5,2%.

Также ожидается рост доходов госбюджета с 1,098 трлн грн в 2021 году до 1,22 трлн в 2022-м, 1,333 трлн в 2023-м и 1,452 трлн грн в 2024 годах.

Напомним, госбюджет на 2021 год построен на прогнозе, что номинальный ВВП составит 4,506 трлн грн, инфляция — 7,3%, а среднегодовой курс — 29,1 грн/$.

Справка Finance.ua:

  • 31 мая на внеочередном заседании Правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация.
  • В Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.
  • В одобренной правительством бюджетной декларации представлены предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.
По материалам НВ
  • i

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