Турция изменила правила въезда для граждан Украины

Украинцы, которые решили поехать в Турцию, должны будут предъявить перед поездкой один из четырех документов на выбор, чтобы попасть в страну.
Об этом сообщил первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.
По его словам, речь идет о сертификате о вакцинации от COVID-19, справке о перенесенном заболевании, отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-тесте на определение антигена SARS-CoV-2.
Начиная с 1 июня 2021 года для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из четырех условий:
иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования — ПЦР-тест;
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