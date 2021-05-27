Правительство одобрило бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

31 мая на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена бюджетная декларация.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Что это такое? Бюджетная декларация на 2022-2024 годы – это видение Правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу:
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В Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.
Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетной декларацией, значатся:
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В одобренной правительством Бюджетной декларации предоставлены предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.
Бюджетная декларация вместе с финансово-экономическим обоснованием будет подана в срок, определенный статьей 33 Бюджетного кодекса на рассмотрение в Верховную Раду Украины.
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