Правительство одобрило бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

31 мая на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена бюджетная декларация.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Что это такое? Бюджетная декларация на 2022-2024 годы – это видение Правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу:

документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год;

документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

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В Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетной декларацией, значатся:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

формирование чистой и безопасной окружающей среды;

развитие административных услуг и их цифровизация;

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усиление энергонезависимости;

создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

В одобренной правительством Бюджетной декларации предоставлены предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Бюджетная декларация вместе с финансово-экономическим обоснованием будет подана в срок, определенный статьей 33 Бюджетного кодекса на рассмотрение в Верховную Раду Украины.