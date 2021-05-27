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Правительство одобрило бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Правительство одобрило бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

31 мая на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена бюджетная декларация.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Что это такое? Бюджетная декларация на 2022-2024 годы – это видение Правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу:

  • документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год;
  • документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

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В Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетной декларацией, значатся:

  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие агропромышленного комплекса;
  • формирование чистой и безопасной окружающей среды;
  • развитие административных услуг и их цифровизация;

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  • усиление энергонезависимости;
  • создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
  • обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;
  • обеспечение качественного уровня медицины;
  • повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

В одобренной правительством Бюджетной декларации предоставлены предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Бюджетная декларация вместе с финансово-экономическим обоснованием будет подана в срок, определенный статьей 33 Бюджетного кодекса на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

По материалам Finance.UA
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