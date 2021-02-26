День финансов: рост пенсий до 7 тыс. грн, мониторинг цен на топливо, «теплые» кредиты в 2021

В среду, 10 марта, расскажем о том, как в правительстве планируют повышать размер пенсий и бороться с нелегальным оборотом топлива.

В регионах «красной» зоны ужесточили карантин. Кабинет Министров запретил пассажирские перевозки в регионах, где действуют строгие ограничения. Речь идет о регулярных и нерегулярных транспортных перевозках, кроме транзитных. Сейчас «красный» уровень действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Пенсии могут вырасти до 7 тыс. грн. Министр социальной политики Марина Лазебная утверждает, что разработала систему, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда, а пенсии, наоборот, можно будет увеличить в 1,5-3 раза. По ее словам, средняя пенсия возрастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, чтобы пенсионные выплаты выросли в 2-3 раза, нужно кардинально изменить подход, прежде всего введя накопительный уровень пенсионной системы. «Часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет. Далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. И когда человек выходит на пенсию, то у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета», – объяснил премьер.

Цены на топливо будут ежедневно мониторить. Шмыгаль сегодня также сообщил, что с целью борьбы с нелегальным оборотом горючего в Украине будут проводить ежедневный мониторинг цен на топливо. К этой работе будут привлечены представители нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов.

Право на дешевую ипотеку можно утратить. В некоторых случаях право на компенсацию процентов в программе «Доступная ипотека под 7%» можно и потерять. Например, если «просрочка» по кредиту составит более 90 дней, то программа останавливается, и выплачивать банку кредит придется по полной ипотечной ставке. Также компенсацию по процентам могут аннулировать, если заемщик предоставит банку недостоверную информацию.

💡 Кстати, в Украине также действует и государственная программа по улучшению энергоэффективности жилья. Мы решили подробнее рассказать, что такое «теплый» кредит, на покупку чего можно получить 35% компенсации, и какие документы для этого нужны.

Гособлигации станут доступнее. Кабмин принял постановление, согласно которому к участию в аукционах Минфина по продаже ОВГЗ будут допускаться не только банки, но и другие финансовые учреждения. В правительстве ожидают, что расширение круга первичных дилеров позволит повысить конкуренцию на первичном рынке ОВГЗ, будет способствовать увеличению ликвидности и уменьшению стоимости заимствований на внутреннем рынке заимствований для государства.

Зарплаты и цены разных исторических эпох. Сейчас люди часто любят сравнивать зарплату, мол, в Польше получают намного больше, чем в Украине, а в Германии зарабатывают еще больше, чем в Польше. Поэтому редакции Finance.ua стало интересно, а сколько зарабатывали люди в разные исторические эпохи. Что из этого получилось, смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.