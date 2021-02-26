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Гособлигации станут доступнее: на первичный рынок допустили инвесткомпании

Гособлигации станут доступнее: на первичный рынок допустили инвесткомпании

Кабинет министров внес изменения в Положение об институте первичных дилеров. На первичный рынок облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) будут допущены не только банки.

Постановление принято на заседании правительства 10 марта.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно действующей редакции Положения об институте первичных дилеров участниками размещения облигаций внутренних государственных займов могут быть только банки. Однако сегодня существует много других торговцев ценными бумагами, которые создают значительный спрос на рынке государственных ценных бумаг и имеют возможность приобретать облигации при проведении Минфином аукционов, но теряют конкурентное преимущество.

Постановлением устанавливается, что первичными дилерами смогут быть и финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям, а не только банки.

Также вносятся уточнения по сроку торговли облигациями (на протяжении последнего года) и сроку выполнения обязательств первичными дилерами для целей оценки (календарный год).

По материалам РБК-Украина
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