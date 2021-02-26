Право на дешевую ипотеку можно утратить: как избежать неприятных последствий

С 1 марта в Украине стартовала новая государственная программа «Доступная ипотека», которая предлагает украинцам дешевые кредиты на жилье под рекордно низкие 7%. Воспользоваться программой уже успели первые украинские семьи.
Однако в некоторых случаях право на компенсацию процентов по кредиту можно и потерять. Об этом говорится в правительственном постановлении № 63, пишет Обозреватель.
Во-первых, нежелательные последствия могут наступить в случае невыполнения заемщиками своих договорных обязательств в части регулярности уплаты ежемесячных платежей. Если «просрочка» по кредиту составит более 90 дней, то компенсировать государство больше ничего не будет — программа останавливается, и выплачивать банку кредит придется по полной ипотечной ставке (12−14% вместо 7%). Кроме того, банки могут прописать в договоре и штрафные проценты за его нарушение.
Если заемщик нарушает обязательства по кредитному договору более чем на месяц, то компенсация процентов по программе «Доступная ипотека» может приостановиться. Однако в случае возобновления выплат не позднее 90 дней с момента «просрочки» программа будет действовать дальше.
Второй негативный для заемщика момент связан с предоставлением банку недостоверной информации. Если банк обнаружит фальсификацию, компенсация по процентам будет не просто аннулирована — заемщику придется еще и вернуть разницу в процентах, которую за него платило государство до того момента, пока не был установлен факт подделки документов.
Напомним, суть государственной программы «Доступная ипотека» заключается не в том, что банки снизили процентные ставки на жилищные кредиты. Это государство согласилось компенсировать разницу между процентом банка и теми 7%, которые платит заемщик по ипотечному кредиту.
Купить в ипотеку можно готовую квартиру (как на первичном, так и на вторичном рынке), имущественные права на нее, жилые дома с земельным участком и объекты незавершенного строительства. При этом максимальная стоимость жилья, которое принимает участие в программе, не должно превышать 2,5 млн грн. Максимальная сумма кредита, на которую можно рассчитывать, — 2 млн грн. Максимальный срок кредитования — 20 лет. Принять участие в программе могут граждане Украины, которым на момент выплаты льготного кредита не должно быть больше 70 лет, и которые нуждаются в улучшении жилищных условий, с учетом определенных ограничений относительно максимального размера дохода и уже имеющихся в собственности квадратных метров.
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