Правительство ужесточит борьбу с нелегальным оборотом горючего: что планируют сделать

В Украине активизируют деятельность межведомственных рабочих групп в областях с целью борьбы с нелегальным оборотом горючего. Эти группы проводят ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Активизируем деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мероприятий в целях борьбы с нелегальным оборотом горючего. Эти и другие вопросы обсудил сегодня на совещании с участием представителей Минэкономики, Минрегиона, Офиса Президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов. Рабочие группы проводят ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе», — говорится в сообщении.

Что планируют сделать:

Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов.

Гостаможслужбе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции через неделю подать в Кабинет Министров предложения по проведению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.

При участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС , ГСЧС , Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом горючего в Украине.

Справка Finance.ua:

В Украине в связи с продолжающимся ростом нефтяных котировок может вырасти цена на бензин.

Напомним, в Украине средняя розничная стоимость сжиженного газа за месяц выросла на 2,2 грн/л, или на 17%, до 15,39 грн/л. На станциях премиум-сегмента ОККО , WOG и SOCAR газ подорожал в пределах 2−2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.

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