Правительство ужесточит борьбу с нелегальным оборотом горючего: что планируют сделать

В Украине активизируют деятельность межведомственных рабочих групп в областях с целью борьбы с нелегальным оборотом горючего. Эти группы проводят ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Активизируем деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мероприятий в целях борьбы с нелегальным оборотом горючего. Эти и другие вопросы обсудил сегодня на совещании с участием представителей Минэкономики, Минрегиона, Офиса Президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов. Рабочие группы проводят ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе», — говорится в сообщении.
Что планируют сделать:
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