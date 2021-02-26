День финансов: план борьбы с оффшорами, преимущества оплаты коммуналки наличными

Среда, 3 марта: оффшоры, долги за коммуналку. Как с этим всем бороться.

Борьба с мельницами оффшорами. Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предотвращения отмывания средств в оффшорных зонах. Он предусматривает обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

Также планом предусматривается введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).

Долги киевлян за тепло и горячую воду. Жители столицы накопили долг за потребленное тепло и горячую воду в размере почти 4,2 млрд грн. Как сообщает КП «Киевтеплоэнерго», чтобы урегулировать задолженность за отопление и горячую воду, необходимо заключить договор о рассрочке задолженности и ее оплате частями.

Льготы на оплату – лучше когда наличными. Как сообщает Минсоцполитики, украинцы, которые получают льготу на оплату ЖКУ в наличной форме, сэкономленные средства могут использовать по своему усмотрению. Безналичная форма получения льгот предусматривает возможность получения сэкономленных средств только один раз в год, после окончания отопительного сезона.

Больше 3 млн украинцев «в тени». Около 3,4 млн украинцев (данные Госстата) в работоспособном возрасте официально нигде не работают и не показывают свои доходы. Чтобы узаконить имущество и активы, которые заработаны в тени, нужно будет подать декларацию в период с 1 июля 2021-го до 1 июля 2022-го. Больше 30% украинского ВВП находится в тени, говорится в данных Минэкономики. И это еще позитивные прогнозы, по разным оценкам эта цифра доходит до 50% всей экономики.

Проверка небанковских финучреждений. Продолжение следует. Национальный банк будет проводить инспекционные проверки участников рынков небанковских финансовых услуг по новому риск-ориентированному подходу. Такое положение позволит регулятору эффективно и системно осуществлять инспекционные проверки согласно новому риск-ориентированному подходу. Национальный банк будет руководствоваться принципом пропорциональности, оценивать риски и целесообразность, обещает регулятор.