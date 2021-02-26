0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Как оформить реструктуризацию долгов за потребленное тепло и горячую воду

Как оформить реструктуризацию долгов за потребленное тепло и горячую воду

Киевляне накопили долг за потребленное тепло и горячую воду в размере почти 4,2 млрд грн. Большая часть долга приходится на 225 тыс. киевских домохозяйств. Вместе с тем десять крупнейших должников за отопление и горячую воду в Киеве задолжали свыше 1,6 млн грн.

Об этом пишет КП «Киевтеплоэнерго».

«Чтобы урегулировать задолженность за отопление и горячую воду, необходимо заключить договор о рассрочке задолженности и ее оплате частями», — советуют в «Киевтеплоэнерго».

Читайте также: Как оформить перерасчет за отопление, если в жилище холодно

Обратитесь в коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) с помощью мессенджера в Facebook чи Skype и отправьте фото или скан-копии следующих документов:

  • паспорта или документа, который его заменяет (все заполненные страницы)/ID-карты;
  • справки о присвоении идентификационного номера (ИНН);
  • правоустанавливающего документа на квартиру или выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • доверенности, если договор будет заключать уполномоченное лицо.

Показатели «с потолка»? От чего зависят ваши счета за отопление

«Чтобы упростить и ускорить процедуру заключения договора, ЦКС ввел электронную форму заявки. Оставить заявку можно по ссылке. О заключении договора по телефону сообщит специалист ЦКС», — отмечают в компании.

Также для заключения соглашения о реструктуризации можно обратиться с письмом в СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» по адресу ул. Жилянская, 83/53.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.