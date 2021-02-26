Как оформить реструктуризацию долгов за потребленное тепло и горячую воду

Киевляне накопили долг за потребленное тепло и горячую воду в размере почти 4,2 млрд грн. Большая часть долга приходится на 225 тыс. киевских домохозяйств. Вместе с тем десять крупнейших должников за отопление и горячую воду в Киеве задолжали свыше 1,6 млн грн.

Об этом пишет КП «Киевтеплоэнерго».

«Чтобы урегулировать задолженность за отопление и горячую воду, необходимо заключить договор о рассрочке задолженности и ее оплате частями», — советуют в «Киевтеплоэнерго».

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Обратитесь в коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) с помощью мессенджера в Facebook чи Skype и отправьте фото или скан-копии следующих документов:

паспорта или документа, который его заменяет (все заполненные страницы)/ID-карты;

справки о присвоении идентификационного номера ( ИНН );

); правоустанавливающего документа на квартиру или выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество;

доверенности, если договор будет заключать уполномоченное лицо.

«Чтобы упростить и ускорить процедуру заключения договора, ЦКС ввел электронную форму заявки. Оставить заявку можно по ссылке. О заключении договора по телефону сообщит специалист ЦКС», — отмечают в компании.

Также для заключения соглашения о реструктуризации можно обратиться с письмом в СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» по адресу ул. Жилянская, 83/53.

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