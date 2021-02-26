0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 128 0

Кабмин утвердил план борьбы с выводом средств в оффшоры

Кабмин утвердил план борьбы с выводом средств в оффшоры

Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предотвращения отмывания средств в оффшорных зонах. План рассчитан до конца 2022 года.

Решение принято во время заседания правительства 3 марта.

Читайте также: Евросоюз обновил черный список оффшоров

План предусматривает обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

Согласно плану, несколько органов (ГНС, Гостаможслужба и другие) будут привлечены к предотвращению незаконного вывода средств за границу, в том числе оффшорных зон, незаконному перемещению товаров на основании поддельных счетов-фактур.

Планом предусматривается введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).

Кроме того, предусматривается имплементация плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting – BEPS).

Согласно плану, Государственная налоговая служба постоянно будет проводить меры контроля для выявления, предотвращения и разрушения схем уклонения от налогообложения субъектами хозяйствования при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам.

Также план предусматривает применение ГНС мер налогового контроля за субъектами хозяйствования, в частности тех, которые реализуют подакцизные товары, объемы дохода которых не соответствуют минимальным расходам в связи с получением такого дохода.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.