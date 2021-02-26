Кабмин утвердил план борьбы с выводом средств в оффшоры

Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предотвращения отмывания средств в оффшорных зонах. План рассчитан до конца 2022 года.
Решение принято во время заседания правительства 3 марта.
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План предусматривает обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.
Согласно плану, несколько органов (ГНС, Гостаможслужба и другие) будут привлечены к предотвращению незаконного вывода средств за границу, в том числе оффшорных зон, незаконному перемещению товаров на основании поддельных счетов-фактур.
Планом предусматривается введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).
Кроме того, предусматривается имплементация плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting – BEPS).
Согласно плану, Государственная налоговая служба постоянно будет проводить меры контроля для выявления, предотвращения и разрушения схем уклонения от налогообложения субъектами хозяйствования при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам.
Также план предусматривает применение ГНС мер налогового контроля за субъектами хозяйствования, в частности тех, которые реализуют подакцизные товары, объемы дохода которых не соответствуют минимальным расходам в связи с получением такого дохода.
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