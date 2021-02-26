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Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертов

Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертов

Примерно 3,4 млн украинцев (данные Госстата) в работоспособном возрасте официально нигде не работают и не показывают свои доходы. Чтобы узаконить имущество и активы, которые заработаны в тени, нужно будет подать декларацию в период с 1 июля 2021-го до 1 июля 2022-го. Если есть наличка, ее нужно положить на счет в банке либо же купить облигации внутреннего госзайма (ценные бумаги).

Об этом пишет Обозреватель.

Больше 30% украинского ВВП находится в тени, говорится в данных Минэкономики. И это еще позитивные прогнозы, по разным оценкам эта цифра доходит до 50% всей экономики.

Наказывать за задекларированные «теневые» активы не будут. Это позволит один раз показать свое состояние, а дальше жить по закону. «Нулевую» декларацию поддерживают и народные депутаты, и представители экспертной среды. Более того, ее внедрение президент Зеленский обещал во время предвыборной кампании.

Управляющий партнер Baker Tilly Ukraine Александр Почкун уверен, что налоговая амнистия также позволит решить и проблемы для бизнеса.

«Многие украинские предприятия структурированы через иностранные юрисдикции. Часто это делают не для налоговой оптимизации, а для того, чтобы все споры проходили в иностранной юрисдикции. В цивилизованных судах отстаивать свои права проще. Не всегда это можно сделать просто и открыто. Это делали через дарения, номинальных директоров и так далее. Сейчас собственникам надо декларировать свои права владения. И здесь возникает вопрос возможности регуляторного давления на декларанта», — пояснил Почкун.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в качестве позитивного примера рассказывает об опыте Аргентины. Там такое новшество позволило значительно пополнить бюджет страны.

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«Мне нравится история Аргентины, где в 2016 году пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но, скажем, и недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности», — сказал Гетманцев.

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По материалам Обозреватель
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