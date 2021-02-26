Ставки от 2,5 до 9%. Гетманцев обнародовал алгоритм одноразового декларирования

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести налоговую амнистию со ставками специального сбора от 2,5% до 9%.
Об этом сообщил в Telegram нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Законопроекты №№ 5153, 5154, 5155, 5156 Зеленский зарегистрировал в Раде еще 25 февраля, однако тексты документов до сих пор не опубликованы.
Какие активы подлежат декларированию:
Декларацию не смогут подать малолетние/несовершеннолетние или недееспособные лица, а также лица, которые в период с начала 2005 года подавали или должны подавать декларации в соответствии с антикоррупционным законодательством.
Не могут быть объектом декларирования:
Специальную декларацию можно будет подать с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года.
Какие ставки единоразового сбора предлагают:
1) 5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины и других активов, которые находятся (зарегистрированы) в Украине;
2) 9% – валюта на банковских счетах и другие активы, которые находятся за рубежом, право денежного требования к нерезидентам;
3) 2,5% – за ОВГЗ, приобретенные в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации.
Предполагается, что во время налоговой амнистии средства будут размещаться на специальных счетах. Специальный сбор нужно будет оплатить в течение 10 календарных дней со дня подачи декларации. Источник получения доходов не будет проверяться.
Активы, подлежащие освобождению, без подачи специальной декларации:
1) недвижимое имущество в Украине в соответствии с государственными реестрами в виде:
2) одно транспортное средство, которое есть в реестре (кроме ТС, предназначенного для перевозки 10 человек и более либо с объемом двигателя не менее 3000 куб. см, или средняя рыночная стоимость которого превышает 375 минимальных зарплат, а также кроме мотоцикла с объемом двигателя более 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты, катера),
3) другие активы — суммарной стоимостью не более 400 тыс. грн.
Проведение налоговой амнистии было одним из пунктов предвыборной программы Зеленского, однако долгое время он не вносил соответствующее предложение на рассмотрение Рады.
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