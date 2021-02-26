Ставки от 2,5 до 9%. Гетманцев обнародовал алгоритм одноразового декларирования

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести налоговую амнистию со ставками специального сбора от 2,5% до 9%.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Законопроекты №№ 5153, 5154, 5155, 5156 Зеленский зарегистрировал в Раде еще 25 февраля, однако тексты документов до сих пор не опубликованы.

Какие активы подлежат декларированию:

активы приобретены за счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года;

любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, бумаги, корпоративные права, в отношении которых субъект декларирования является собственником или от которых имеет право получать доход.

Декларацию не смогут подать малолетние/несовершеннолетние или недееспособные лица, а также лица, которые в период с начала 2005 года подавали или должны подавать декларации в соответствии с антикоррупционным законодательством.

Не могут быть объектом декларирования:

активы, полученные в результате уголовных правонарушений, за исключением тех, которые были получены от уклонения от уплаты налогов/сборов или нарушений валютного законодательства;

активы лиц, в отношении которых открыто судебное производство по статьям 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 258−5 (финансирование терроризма) и 306, ч.1−2, 368−4, 369 и 369−2 Уголовного кодекса;

наличные средства.

Специальную декларацию можно будет подать с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года.

Какие ставки единоразового сбора предлагают:

1) 5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины и других активов, которые находятся (зарегистрированы) в Украине;

2) 9% – валюта на банковских счетах и другие активы, которые находятся за рубежом, право денежного требования к нерезидентам;

3) 2,5% – за ОВГЗ, приобретенные в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации.

Предполагается, что во время налоговой амнистии средства будут размещаться на специальных счетах. Специальный сбор нужно будет оплатить в течение 10 календарных дней со дня подачи декларации. Источник получения доходов не будет проверяться.

Активы, подлежащие освобождению, без подачи специальной декларации:

1) недвижимое имущество в Украине в соответствии с государственными реестрами в виде:

квартира – до 120 кв. м или имущественные права на такую квартиру;

жилой дом до 240 кв. м или его незавершенное строительство при условии права собственности на земельный участок;

нежилая недвижимость (в том числе незавершенная) некоммерческого назначения до 60 кв. м;

земельные участки в пределах нормативов бесплатной приватизации;

2) одно транспортное средство, которое есть в реестре (кроме ТС, предназначенного для перевозки 10 человек и более либо с объемом двигателя не менее 3000 куб. см, или средняя рыночная стоимость которого превышает 375 минимальных зарплат, а также кроме мотоцикла с объемом двигателя более 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты, катера),

3) другие активы — суммарной стоимостью не более 400 тыс. грн.

Проведение налоговой амнистии было одним из пунктов предвыборной программы Зеленского, однако долгое время он не вносил соответствующее предложение на рассмотрение Рады.

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