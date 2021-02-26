В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличными

Украинцы, которые получают льготу на оплату ЖКУ в наличной форме, сэкономленные средства могут использовать по своему усмотрению.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены законами Украины для отдельных категорий граждан (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, „чернобыльцы“, ветераны военной службы, дети войны и др.). При этом скидка на оплату за услуги установлена на уровне от 25% до 100% в зависимости от категории льготника. Механизм предоставления льгот населению в денежной форме, введенный в 2019 году, предусматривает расчет размера льготы по социальным нормативам независимо от фактического потребления услуг», — сообщают в Минсоцполитики.
Наличная форма получения льгот позволяет получателю самостоятельно определять очередность и суммы оплаты услуг, что важно в условиях возникновения ситуации, когда льготник не соглашается с начисленными предприятием суммами. Кроме того, в случае потребления жилищно-коммунальных услуг в объемах меньших, чем социальные нормативы, сэкономленные средства льготники могут использовать по своему усмотрению, в том числе для оплаты услуг в другой расчетный месяц, когда потребление увеличивается в связи, в частности, с погодными условиями.
Безналичная форма получения льгот предусматривает возможность получения сэкономленных средств только один раз в год, после окончания отопительного сезона.
Для получения льгот в наличной форме необходимо обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением, в котором указать реквизиты банковского счета, куда будет перечисляться сумма льготы.
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