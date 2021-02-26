В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличными

Украинцы, которые получают льготу на оплату ЖКУ в наличной форме, сэкономленные средства могут использовать по своему усмотрению.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены законами Украины для отдельных категорий граждан (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, „чернобыльцы“, ветераны военной службы, дети войны и др.). При этом скидка на оплату за услуги установлена на уровне от 25% до 100% в зависимости от категории льготника. Механизм предоставления льгот населению в денежной форме, введенный в 2019 году, предусматривает расчет размера льготы по социальным нормативам независимо от фактического потребления услуг», — сообщают в Минсоцполитики.

Действуют две модели денежной формы предоставления льгот:*

безналичная — сумма льготы зачисляется на счет Минсоцполитики в АО «Ощадбанк» (на персональный аккаунт получателя льготы), откуда перечисляется банком поставщикам услуг (по определенной последовательности) на основании их данных о начисленных платежах;

наличная — сумма льготы перечисляется ежемесячно непосредственно на личный счет получателя льготы в одном из уполномоченных банков или выплачивается ему через почтовое отделение.

Наличная форма получения льгот позволяет получателю самостоятельно определять очередность и суммы оплаты услуг, что важно в условиях возникновения ситуации, когда льготник не соглашается с начисленными предприятием суммами. Кроме того, в случае потребления жилищно-коммунальных услуг в объемах меньших, чем социальные нормативы, сэкономленные средства льготники могут использовать по своему усмотрению, в том числе для оплаты услуг в другой расчетный месяц, когда потребление увеличивается в связи, в частности, с погодными условиями.

Безналичная форма получения льгот предусматривает возможность получения сэкономленных средств только один раз в год, после окончания отопительного сезона.

Для получения льгот в наличной форме необходимо обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением, в котором указать реквизиты банковского счета, куда будет перечисляться сумма льготы.

Справка Finance.ua:

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе 2021 года составил 2,2 тыс. грн, а получает ее треть домохозяйств.

По данным Министерства социальной политики, около 571,6 тыс. украинцев получат компенсацию за электроотопление. Ее средний размер составляет 564 грн.

По подсчетам Кабмина, украинцы в среднем вынуждены тратить 2,3 тысячи гривен на коммунальные услуги за однокомнатную квартиру.

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