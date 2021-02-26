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НБУ будет проводить проверки небанковских финучреждений по новому подходу

НБУ будет проводить проверки небанковских финучреждений по новому подходу

Национальный банк будет проводить инспекционные проверки участников рынков небанковских финансовых услуг по новому риск-ориентированному подходу.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк утвердил новое Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг.

Новое положение позволит регулятору эффективно и системно осуществлять инспекционные проверки согласно новому риск-ориентированному подходу. Национальный банк будет руководствоваться принципом пропорциональности, оценивать риски и целесообразность. Кроме того, во время инспекционных проверок регулятор будет получать актуальную информацию о рынке, сможет предотвращать правонарушения и своевременно коммуницировать с участниками рынка.

Национальный банк будет осуществлять: плановые инспекционные проверки. Они проводятся в соответствии с годовым планом, который утверждается правлением Национального банка до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок.

Кроме того, если в состав финансовой группы входят небанковские финансовые учреждения, которые регулирует Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк может инициировать перед ней проведение инспекционных проверок участников группы на консолидированной основе.

По результатам инспекционной проверки Национальный банк будет составлять справки и отчет. Справки будут предоставляться объекту проверки на этапе завершения проверки. А отчет будет содержать рекомендации и учитывать возможные обоснованные возражения к фактам, изложенным в справках. Если Национальный банк будет выявлять нарушения требований законодательства в части регулирования деятельности по предоставлению финансовых услуг, то будет готовить предложения о предоставлении распоряжения об устранении нарушения или целесообразности применения к объекту проверки адекватной меры воздействия.

Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг утверждено постановлением Правления Национального банка от 26 февраля 2021 года № 22 “Об утверждении Положения об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг”. Постановление вступает в силу с 3 марта 2021 года.

В июле 2020 года с вступлением в силу закона о “сплите” Национальный банк получил полномочия проводить инспекционные проверки участников рынков небанковских финансовых услуг.

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По материалам УКРИНФОРМ
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