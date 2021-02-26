НБУ будет проводить проверки небанковских финучреждений по новому подходу

Национальный банк будет проводить инспекционные проверки участников рынков небанковских финансовых услуг по новому риск-ориентированному подходу.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк утвердил новое Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг.
Новое положение позволит регулятору эффективно и системно осуществлять инспекционные проверки согласно новому риск-ориентированному подходу. Национальный банк будет руководствоваться принципом пропорциональности, оценивать риски и целесообразность. Кроме того, во время инспекционных проверок регулятор будет получать актуальную информацию о рынке, сможет предотвращать правонарушения и своевременно коммуницировать с участниками рынка.
Национальный банк будет осуществлять: плановые инспекционные проверки. Они проводятся в соответствии с годовым планом, который утверждается правлением Национального банка до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок.
Кроме того, если в состав финансовой группы входят небанковские финансовые учреждения, которые регулирует Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк может инициировать перед ней проведение инспекционных проверок участников группы на консолидированной основе.
По результатам инспекционной проверки Национальный банк будет составлять справки и отчет. Справки будут предоставляться объекту проверки на этапе завершения проверки. А отчет будет содержать рекомендации и учитывать возможные обоснованные возражения к фактам, изложенным в справках. Если Национальный банк будет выявлять нарушения требований законодательства в части регулирования деятельности по предоставлению финансовых услуг, то будет готовить предложения о предоставлении распоряжения об устранении нарушения или целесообразности применения к объекту проверки адекватной меры воздействия.
Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг утверждено постановлением Правления Национального банка от 26 февраля 2021 года № 22 “Об утверждении Положения об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг”. Постановление вступает в силу с 3 марта 2021 года.
В июле 2020 года с вступлением в силу закона о “сплите” Национальный банк получил полномочия проводить инспекционные проверки участников рынков небанковских финансовых услуг.
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