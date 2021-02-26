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День финансов: о годовой фиксации цен на газ, и пенсионном калькуляторе от ПФ

День финансов: о годовой фиксации цен на газ, и пенсионном калькуляторе от ПФ

Вторник, 2 марта. Предположение Шмыгаля, и подпись Зеленского.

Фиксированные годовые цены на газ. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, годовые контракты с фиксированными ценами на газ могут появиться в Украине уже во втором квартале 2021 года. По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа.

Льготы для инвесторов. Верховная Рада проголосовала за законопроект, которым предлагается до 2035 года освободить от налогообложения ввоз оборудования для отдельных крупных инвесторов. Введение налоговых льгот для инвестиционных проектов касается налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и платы за землю.

Пенсионный калькулятор от ПФ. Пенсионный фонд разработал электронный сервис, который позволяет рассчитать размер будущей пенсии.

Сервис позволяет самостоятельно внести информацию о страховом стаже, приобретенном до 1 января 2004 года (периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитываются при назначении пенсии).

Ликвидация налоговой милиции не за горами. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сроках ликвидации налоговой милиции. Напомним, 29 января 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект (№ 4090), согласно которому налоговая милиция должна быть ликвидирована в срок, не превышающий шести месяцев со дня вступления в силу Закона о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ).

ПриватБанк изменил тарифы на обслуживание бизнеса. Государственный ПриватБанк с 1 апреля 2021 года снижает тарифы для ФЛП и юрлиц на те услуги, которыми клиенты пользуются чаще всего. Тарифный пакет можно будет самостоятельно изменить через «Приват24 для бизнеса».

На что обратить внимание при покупке страховки от COVID-19. При покупке полиса, среди прочего, стоит обратить внимание на то, что он начинает действовать не сразу, а через одну-две недели после покупки. Если клиент заболевает раньше этого срока, то никакой компенсации он не получит.

По материалам Finance.UA
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