Шмыгаль рассказал, когда будут фиксированные годовые цены на газ

Годовые контракты с фиксированными ценами на газ могут появиться в Украине уже во втором квартале 2021 года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить годовые продукты. Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы», — сообщил глава правительства.
По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому летний продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.
«Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и самого выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли прогнозировать свои расходы», — сказал Шмыгаль.
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