Шмыгаль рассказал, когда будут фиксированные годовые цены на газ

Годовые контракты с фиксированными ценами на газ могут появиться в Украине уже во втором квартале 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить годовые продукты. Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы», — сообщил глава правительства.

По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому летний продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

«Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и самого выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли прогнозировать свои расходы», — сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Более 528 тысяч потребителей природного газа сменили поставщика в четвертом квартале 2020 года. В третьем квартале 2020 года таких потребителей было почти 76 тысяч.

В марте в Украине заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения в 6,99 грн за кубометр. С апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты. В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и ежемесячно нужно будет вносить равные суммы.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, жители многоквартирных домов получат платежки за февраль 2021 года «без всяких скидок».

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