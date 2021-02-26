Пенсионный калькулятор поможет рассчитать будущие выплаты: инструкция ПФУ

Страховой стаж и заработная плата рассчитываются на основе данных, содержащихся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Об этом Пенсионный фонд сообщает на своей странице в Facebook.
«Мы разработали удобный и понятный электронный сервис, который позволяет рассчитать размер будущей пенсии», — сообщают в Пенсионном фонде.
Как отмечается, есть возможность самостоятельно внести информацию о страховом стаже, приобретенном до 1 января 2004 года (периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитываются при назначении пенсии).
Сервис по результатам расчета стажа (в т. ч. с учетом дополнительно внесенной информации) в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определяет право на назначение пенсии и дату, в которую возникнет такое право.
Размер пенсии определяется в текущих ценах, исходя из предположения, что размер заработной платы будет таким, как на момент расчета «Пенсионным калькулятором».
По результатам расчетов предоставляется расчет пенсии и составляющих такого расчета (помесячный расчет коэффициентов заработной платы, страховой стаж, размер пенсии по формуле, доплата за сверхнормативный стаж и др.). Результаты расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.
Как воспользоваться сервисом:
1. Войти в портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.
2. Открыть «Пенсионный калькулятор» и ознакомиться с инструкцией.
3. Заполнить сведения о лице и о периодах трудовой деятельности, которые отсутствуют в системе.
4. Получить детальный протокол расчета.
С помощью «Пенсионного калькулятора» будущие пенсионеры могут:
— выполнить предварительный расчет будущей пенсии;
— провести моделирование будущей пенсии по введенным данным или с учетом стажа, который будет приобретен до достижения пенсионного возраста.
Инфографика: ПФ
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