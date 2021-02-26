ПриватБанк меняет тарифы ежемесячного обслуживания для бизнеса

Государственный ПриватБанк с 1 апреля 2021 года меняет тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для ФЛП и юрлиц.
Об этом сообщается на сайте банка.
«С
Тарифный пакет можно будет самостоятельно изменить через «Приват24 для бизнеса».
Таблица: ПриватБанк
«Если вы не подадите заявки на подключение или самостоятельно измените тарифный пакет, по умолчанию вам будет подключен пакет Бизнес Старт с
Отраслевые пакеты («ІТ Expert», «ОСМД», «Коммунальные больницы», «Для благотворительных организаций» и другие) со специальными тарифами на отдельные услуги и дальше будут действовать без изменений. Выбирать новые тарифные пакеты на сайте или менять через «Приват24 для бизнеса», если действуют специальные или отраслевые пакеты, не нужно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 13716 25
Ставки от 2,5 до 9%. Гетманцев обнародовал алгоритм одноразового декларированияВчера, 11:02 - 2221 23
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 13009 21
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 7354 7
Сертификат о вакцинации от COVID создается для безопасных поездок, — ЕК4 ч. назад - 336 4
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 13716 25
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 13009 21
Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грнВчера, 21:02 - 8788 1
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 7354 7
Опубликовано изображение возобновленного внедорожника ЛуАЗ-969 (фото)Вчера, 22:21 - 1576
Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceX11 мин. назад - 2
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаВчера, 11:45 - 251
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 732
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1785
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1576 3