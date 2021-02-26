ПриватБанк меняет тарифы ежемесячного обслуживания для бизнеса

Государственный ПриватБанк с 1 апреля 2021 года меняет тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для ФЛП и юрлиц.

Об этом сообщается на сайте банка.

«С 01.04.2021 мы снижаем тарифы на те услуги, которыми клиенты пользуются чаще всего», — сказано в сообщении.

Тарифный пакет можно будет самостоятельно изменить через «Приват24 для бизнеса».



Таблица: ПриватБанк

«Если вы не подадите заявки на подключение или самостоятельно измените тарифный пакет, по умолчанию вам будет подключен пакет Бизнес Старт с 01.04.2021 . Вы можете изменить его на другой в любое время. Если клиент пользуется дальше услугами банка после 1 апреля, то он соглашается с изменением тарифов по принципу молчаливого согласия», — добавляют в банке.

Отраслевые пакеты («ІТ Expert», «ОСМД», «Коммунальные больницы», «Для благотворительных организаций» и другие) со специальными тарифами на отдельные услуги и дальше будут действовать без изменений. Выбирать новые тарифные пакеты на сайте или менять через «Приват24 для бизнеса», если действуют специальные или отраслевые пакеты, не нужно.

Справка Finance.ua:

В Украине зарегистрировано почти 2 миллиона предпринимателей. Доход с ФЛП за год, согласно данным ведомства, составляет 14 452 грн. Годовой доход для государства со всех предпринимателей при этом составляет более 27,6 млрд грн.