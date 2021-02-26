На что следует обратить внимание при покупке страховки от COVID-19

При покупке полиса стоит обратить внимание на то, что он начинает действовать не сразу, а через одну-две недели после покупки.
Об этом пишет «Українське страхування. Правда» в Facebook.
«Если клиент заболевает раньше этого срока, то никакой компенсации он не получит», — сказано в сообщении.
Для чего это нужно:
При повторном заражении коронавирусом страховка также недействительна.
О чем еще необходимо узнать заранее:
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