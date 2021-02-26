На что следует обратить внимание при покупке страховки от COVID-19

При покупке полиса стоит обратить внимание на то, что он начинает действовать не сразу, а через одну-две недели после покупки.

Об этом пишет «Українське страхування. Правда» в Facebook.

«Если клиент заболевает раньше этого срока, то никакой компенсации он не получит», — сказано в сообщении.

Для чего это нужно:

такой срок действия страховки устанавливается для того, чтобы те, у кого уже имеются подозрения на коронавирус, не покупали полисы.

При повторном заражении коронавирусом страховка также недействительна.

О чем еще необходимо узнать заранее:

при покупке полиса следует узнать, будет страховка покрывать случаи заражения без проявления симптомов или только ситуации, когда требуется серьезное лечение;

также нужно уточнить, каким образом должно подтверждаться возникновение страхового случая. Наличие положительных результатов лабораторных исследований на возбудителя семейства коронавирусов, включая CОVID -19, без заключения врача не является основанием для признания случая страховым.

Справка Finance.ua:

На сайте «Дія» можно записаться в лист ожидания вакцинации от COVID -19.

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге спрогнозировал, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего года.

В национальный план вакцинации были внесены изменения, с тем чтобы дать возможность публично вакцинироваться от COVID -19 чиновникам и Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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