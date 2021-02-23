Худший сценарий позади: ВОЗ спрогнозировала, когда закончится пандемия

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге спрогнозировал, что пандемия коронавируса (COVID-19) завершится в начале следующего года.

Об этом сообщает Orient.

«Худший сценарий позади. Мы уже знаем гораздо больше о вирусе (коронавирусе – ред.) по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — сказал Клюге.

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Глава Европейского бюро ВОЗ добавил, что в этом году ситуация по распространению коронавируса станет более управляемой по сравнению с прошлым годом.

«Вирус продолжит свое распространение, однако, я думаю, не будет необходимости во введении ограничений», – отметил он.

В то же время Клюге подчеркнул, что это только вероятное развитие событий, точный результат определить пока невозможно.

Напомним, 24 февраля в Украине начался первый этап вакцинации против COVID-19.