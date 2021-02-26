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В Украине внесли изменения в план вакцинации: Зеленский и чиновники получат прививку от COVID-19 вне очереди

В Украине внесли изменения в план вакцинации: Зеленский и чиновники получат прививку от COVID-19 вне очереди

В национальный план вакцинации были внесены изменения, с тем чтобы дать возможность публично вакцинироваться от COVID-19 чиновникам и Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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«В течение двух месяцев ведется очень сильная информационная война против вакцинации. Причем используют всякие глупости о качестве, эффективности вакцины, что только не придумывают в связи с этим для того, чтобы повысить уровень людей, и развеять все эти страхи, которые возникают у людей по вакцинации. Мною были внесены изменения в нашу дорожную карту по вакцинации, в наш национальный план вакцинации, и это дает нам возможность публично вакцинироваться министру здравоохранения и Президенту Украины», — рассказал Степанов.

По материалам УНН
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