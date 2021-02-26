В «Дії» появилась возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 (инфографика)

На сайте «Дія» можно записаться в лист ожидания вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте «Дія».

Как получить услугу:

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua;

в разделе услуги выберите «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID -19»;

укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться.

после подтверждения записи следите за уведомлениями в Дії.

«Вас внесут в лист ожидания вакцинации от COVID-19. Мы сообщим вам, когда откроется запись на прививки», — добавили в Дії.

Также отмечается, что работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться. Работодатель самостоятельно вносит работников в списки и сообщает о дате прививки.

Справка Finance.ua:

Процесс вакцинации от коронавируса начался уже в 100 из 193 стран мира.

Украинцы, решившие сделать прививку от коронавируса, должны приходить на пункты вакцинации с документами. Потребуется предъявить паспорт и идентификационный код, если у желающего привиться нет декларации с семейным врачом.

В правительстве предполагают, что ближе к лету возможна коммерческая продажа вакцин, что создаст возможность для летнего отдыха украинцев за рубежом.

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