"Слуги" поддержали особые льготы для инвесторов: как заработает "инвестняня"

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №3761, которым предлагается до 2035 года освободить от налогообложения ввоз оборудования для отдельных крупных инвесторов.
Соответствующий проект закона во втором чтении и в целом поддержали 246 народных депутатов.
Введение налоговых льгот для инвестиционных проектов касаются налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и платы за землю.
Освобождение по уплате НДС предоставляется в пределах срока и объема предоставления государственной поддержки, указанных в специальном инвестиционном договоре, а для налога на прибыль предприятий – в течение 5 последовательных лет.
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Органы местного самоуправления могут предусмотреть такие особенности за земельные участки, используемые в рамках инвестиционного проекта:
Инвестор, реализующий проект со значительными инвестициями, должен придерживаться следующих требований:
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