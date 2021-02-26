"Слуги" поддержали особые льготы для инвесторов: как заработает "инвестняня"

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №3761, которым предлагается до 2035 года освободить от налогообложения ввоз оборудования для отдельных крупных инвесторов.

Соответствующий проект закона во втором чтении и в целом поддержали 246 народных депутатов.

Введение налоговых льгот для инвестиционных проектов касаются налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и платы за землю.

Освобождение по уплате НДС предоставляется в пределах срока и объема предоставления государственной поддержки, указанных в специальном инвестиционном договоре, а для налога на прибыль предприятий – в течение 5 последовательных лет.

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Органы местного самоуправления могут предусмотреть такие особенности за земельные участки, используемые в рамках инвестиционного проекта:

установить ставки налога и арендную плату за земли государственной и коммунальной собственности в меньшем размере;

освободить от уплаты земельного налога.

Инвестор, реализующий проект со значительными инвестициями, должен придерживаться следующих требований:

Реализация проекта на территории Украины в областях: обрабатывающей промышленности; добычи с целью дальнейшей переработки; обращения с отходами; транспорта; почтовой и курьерской деятельности; логистики; образования; здравоохранения; искусства; культуры; спорта; туризма и других.

Инвестиционный проект предусматривает строительство, модернизацию, техническое переоснащение объектов инвестирования, приобретение необходимого оборудования и комплектующих изделий к нему.

Создание в течение срока реализации инвестиционного проекта не менее 80 новых рабочих мест.

Размер значительных инвестиций в объекты инвестирования в течение срока реализации проекта превышает сумму, эквивалентную 20 миллионам евро.

Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

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