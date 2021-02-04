День финансов: анонс ипотеки под 5%, выплаты при ДТП, $1,3 млн за самый тонкий дом

Вторник, 9 февраля: о налогах, ипотеке и тарифах:

“Теплые” тарифы. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сегодня подписан меморандум правительства с местными властями – в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Мер Виталий Кличко также завил, что для жителей столицы тарифы на тепло не повысятся.

Новые функции по ценным бумагам в Приват24. ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB. Обновленная версия включает в себя как доступные ранее возможности по покупке и управлению портфелем ценных бумаг в режиме online, так и новые идеи и функции: подписание всех документов по открытию счета в ценных бумагах и их приобретение осуществляется теперь с помощью Smart ID.

Под 7% еще не предел. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых. “У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%”, – говорит премьер. Он отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком. По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа «Доступная ипотека», которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

Как сообщает Киберполиция, киевлянин наладил в интернете продажу поддельных водительских прав европейского образца. Услуга стоила 43 тыс. грн, при этом ежегодный доход достигал 20 млн грн

Кстати, количество автомобилей в Украине достигло отметки в примерно 260 на одну тысячу жителей. Только в Киеве, по данным статистики, насчитывается более миллиона машин. Эти цифры означают еще и то, что дорожно–транспортные происшествия – явление достаточно распространенное и от них не застрахован никто. А погода за окном непростая.

Мы желаем всем участникам дорожного движения безаварийной езды. Вместе с тем Finance.ua решил разобраться, что делать, если, не дай Бог, ДТП. Как и в каких случаях можно покрыть расходы:

Декларативная регистрация места жительства. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, штамп о прописке предлагают убрать из украинского паспорта. Воплотить идею могут уже в апреле этого года. Регистрацию места жительства хотят сделать декларативной, через введение адреса в смартфоне.

Самый тонкий дом за $1,3 млн. В Лондоне выставили на продажу самый тонкий дом британской столицы. Его ширина – 1,6 м. Длина дома – 7,3 м. Фото по ссылке За этот 5-этажный дом просят $1,3 млн. Цена за него выросла почти вдвое за последние 10 лет. Последний раз его продали в 2009-м за $820 тыс. юристу, который сейчас переезжает за границу.

Ответственность за неуплату налогов. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3959-1, который, в частности, вводит уголовную ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость, а также предоставляет полномочия директору Бюро экономической безопасности арестовать имущество без решения суда.